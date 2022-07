¿Y el matri?: Aseguran que Raquel Argandoña y Félix Ureta pusieron fin a su relación

Al parecer el esperado matrimonio entre Raquel Argandoña y su novio Félix Ureta no llegará a puerto. Esto, luego que saliera a la luz pública que el amor habría llegado a su fin y no de buena manera, sino que de forma abrupta durante un viaje que realizaron durante el fin de semana a un hotel de Chillán, para estar en las montañas nevadas.

Según contaron lo expertos de la farándula, Raquel habría agarrado sus maletas, marchándose indignada del hotel y regresando de manera anticipada a Santiago, dejando solo al empresario, quien siguió compartiendo con sus hijos en un “regado” almuerzo, con extendida sobremesa, dando cuenta la cero preocupación por el enojo de “La Quintrala”.

“Los garzones del hotel me dicen que él se quedó igual allá, con sus hijos allá, almorzaron sin ella, ya que se devolvió antes”, contó la panelista de “Zona de Estrellas” y compañera de Argandoña.

[ “Te mandaré a sacar la ctm”: Nano Calderón denuncia graves amenazas en su contra ]

Tras esto, los “PDI de la farándula” descubrieron que fue tanto la molestia de Argandoña que eliminó todas las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram.

Los motivos del término, tendrían relación con los últimos rumores que surgieron contra del galán, quien tendría un historial de picaflor.

[ Se pudrió todo: Aseguran que pololo de Raquel Argandoña “coquetearía” con otra mujer ]

“Me llegó un rumor...”

“A mí me llegó un rumor, de que la pareja actual, ¿Cómo se llama?... Yo le diría que no se case, le diría que no se case (...) yo tengo una amiga a la que (Félix Ureta) le escribe, pero digo ‘¿para qué me voy a meter en atado?, ¿debería llamar a la Raquel y decirle?’”, fueron parte de las declaraciones que realizó Pamela Díaz hace un mes atrás.

La Fiera se atrevió a hablar de Argandoña cuando recordó que la mamá de Kel Calderón también se dedicó a comentar sobre los romances de ella. Algo que claramente le molestó y así lo hizo saber, contando la tremenda revelación.