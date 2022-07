“Contigo me quedo”: aseguran que Ignacia Michelson y Marcianeke llevarían poco menos de un mes juntos

Finalmente, y luego de los variados rumores respecto a una posible relación amorosa entre Ignacia Michelson y Marcianeke, este martes se confirmó que la pareja llevaría cerca de un mes juntos.

LEE MÁS: “Te extraño”: el revelador mensaje que Ignacia Michelson le dedicó a Marcianeke

LEE MÁS: “¿A quién no le gusta?”: Ignacia Michelson dejó abierta la posibilidad de un romance con Marcianeke

Fue el portal tecache.cl quien aseguró que las mediáticas figuras chilenas estarían iniciando un romance que “llevaría un mes de relación y, según explicaron, el intérprete se encontraría muy feliz junto a la joven”.

La nueva entre Marcianeke e Ignacia Michelson

Si bien ninguno de los involucrados ha confirmado la información en sus redes sociales, desde la primera vez que fueron vistos juntos, en una discoteca nacional hace poco menos de un mes, los rumores de su relación fueron creciendo entre los seguidores de ambos famosos.

LEE MÁS: “Cuál más tieso”: El comentado perreo intenso entre Ignacia Michelson y Marcianeke

Porque luego de aquel encuentro, ampliamente viralizado en las plataformas sociales, tanto el artista urbano como la exchica reality no han dejado de mensajearse en varias de sus publicaciones de redes sociales, e incluso Michelson no ha negado que encuentra atractivo al cantante.

Ignacia Michelson. Fuente: Instagram.

En esa línea, la DJ tampoco se ha hecho problemas en contestar preguntas de algunos seguidores, quienes la han acusado de estar con Marcianeke por dinero.

Ignacia Michelson. Fuente: Instagram.

“¿Es verdad que estás con Marcianeke por la plata?”, fue la pregunta que rápidamente respondió Michelson. Y lo hizo de forma categórica: “Jajajá, wey. Yo también gano. No estoy con gente por plata, para eso me busco a un sugar (Daddy). ¡Si la de la planta tengo que ser yo!”, afirmó Ignacia, quien por estos días ha compartido en redes sociales su estadía en Ibiza y no ha dejado de publicar mensajes románticos.

Como el que dejó este martes en su más reciente publicación de Instagram: “Entre tanta gente en el mundo contigo me quedo”.