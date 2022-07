“Me tuvieron que sacar del programa”: Cata Pulido recordó bochornoso momento que vivió en La Red

La actriz Catalina Pulido recordó esta semana en el streaming de Youtube de Patricia Maldonado “Las Indomables”, un bochornoso episodio mientras grababa un programa en La Red luego de combinar un medicamento no recetado con alcohol.

Fue en medio del programa de streaming de la expanelista de Mega que Pulido hizo el recuerdo de un episodio que le causó mucha vergüenza, ya que en sus palabras, le aconteció por no reparar en lo dañino del medicamento que tomó momentos antes de iniciar las grabaciones.

Tuvieron que editarlo, porque te juro que yo era, así, me caía, me quedaba dormida arriba de los hombros del Salfate. — Catalina Pulido

“Por suerte era grabado, era un 18 de septiembre y yo tengo una contraindicación con una pastilla, soy súper alérgica, que se llama clorfenamina maleato”, partió diciendo la mujer, recalcando que “es un veneno para mi persona”.

El bochornoso lapsus de Catalina Pulido

“Paty, yo les voy a contar algo. Yo una vez lo conté acá. Una vez estábamos en La Red, teníamos que grabar, por suerte era grabado. Era un 18 de septiembre y yo tengo una contraindicación con una pastilla, yo soy súper alérgica, que se llama clorfenamina maleato. La clorfenamina maleato es un veneno para mi persona, te lo juro Paty. Yo no puedo tomar eso”, inició su relato la actriz, quien se vio en la necesidad de tomarlo debido al estado alérgico en que se encontraba en la previa a iniciar las grabaciones en la señal privada.

“Bueno, resulta que estaba con alergia y mi madre, que se toma tres clorfenamina maleato y no le hacen nada. Yo me tomo media y me muero. Me pasó una y yo me la tomé”, prosiguió Pulido, aún avergonzada por el episodio.

“Llego al canal a grabar el 18 de septiembre, y ya, nos subimos al toro, haciendo todo el show, y había pisco sour. Y me tomé medio pisco sour y te lo juro por mi vida, Paty, me tuvieron que sacar del programa”, dijo la actriz, quien incluso recordó que su descompensación obligó al equipo de dirección a editarlo para eliminar su lapsus en el estudio.

LEE MÁS: “¡Me encantaría saber qué tenemos que hacer!”: Catalina Pulido indignada por asalto armado a su pololo a las 8 de la mañana

LEE MÁS: Cata Pulido asegura que existe un personaje femenino acosador en la industria actoral y que aún seguiría impune

“Tuvieron que editarlo, porque te juro que yo era, así, me caía, me quedaba dormida arriba de los hombros del Salfate”, agregó, al tiempo que Maldonado le recordaba a Pulido lo irresponsable que a veces es cada persona al medicarse con remedios contraindicados para ellos.

“Te lo juro, no me den nunca más clorfenamina maleato. Yo le tengo pánico. Yo soy capaz de dormir cinco días, pero olvídate. La lengua traposa, me caía (...) obviamente que me fue a buscar el Guille (su pareja), pero olvídate me tuvieron que sacar con una grúa”, reveló la actriz, quien al día siguiente del bochornoso episodio intentaba recordar si había dicho o hecho algo de lo que pudiera lamentarse.

“Al día siguiente despierto, con esa caña moral (...) ¿qué hice ayer? ¿Qué dije ayer?, ay”, cerró.