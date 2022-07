“Mi intuición falló”: Betsy Camino recordó estafa que le hizo amiga que conoció en “Masterchef Celebrity”

Pese a que durante el inicio de la pandemia Betsy Camino reconoció haber ganado mucho dinero e invertirlo en la compra de seis propiedades y el lanzamiento de un salón de belleza, no todo fueron cuentas alegres para la bailarina y ahora empresaria caribeña, quien en entrevista con Relaja2, recordó haber sido estafada por una amiga que conoció en su paso por “Masterchef Celebrity Chile”.

Fue en 2020, durante su participación en el estelar culinario de la señal de Andrónico Luksic, que la bailarina y ahora empresaria cubana sufrió el robo de joyas y tarjetas de crédito, entre otros bienes, de parte de una joven en Colombia, cuando por esos días Canal 13 grababa los capítulos de “Masterchef Celebrity Chile”.

Una mala experiencia en su paso por “Masterchef”

“Cuando yo estuve hace dos años en ‘MasterChef Celebrity’, en Colombia, nos ponían a personas que nos ayudaban con vestuario, maquillaje o si queríamos comprar algo”, recordó Camino en el streaming de Tiempo X.

Uno dice mi intuición me falló. — Betsy Camino

“Y conocí a esa persona, esa persona tiene una prima que tiene una tienda de ropa y de ahí yo compraba ropa de Colombia y la traía acá”, prosiguió la caribeña.

Los problemas, afirmó Camino, comenzaron un día que la joven le pidió ayuda porque tenía dificultades económicas. En ese momento, recordó la cubana, su primera reacción fue ofrecerle a la mujer que se fuera a Chile para trabajar en los proyectos que Camino iniciaba en el inicio de la pandemia.

Un error, reconoció la bailarina, ya que la joven se aprovechó de su buena voluntad.

“De un día para otro me dice que su papá está muriendo, vemos qué hacemos, cómo lo podemos hacer (...) al otro día mi mamá la encuentra recogiendo todas sus cosas en mi casa, con joyas mías (...) se llevó las tarjetas de crédito, dejó esto abierto (salón de belleza), habían llegado estas sillas y las dejó tiradas en el pasto”, relató.

Un duro e inesperado golpe, que la cubana afirmó la dejó mal, no por el dinero perdido y no volver a saber de la mujer que la estafó, sino porque la situación afectó “la confianza de uno mismo, porque uno dice mi intuición me falló”.