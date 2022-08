Daniel Fuenzalida critica matinal “Tu día” y pide cambios urgentes al formato: “Si alguien lo toma mal, pucha, lo siento”

Hace varias semanas que el conductor del programa de espectáculos “Me late”, Daniel Fuenzalida, ha estado muy pendiente del mal momento que vive el matinal “Tu día”, de Canal 13, que en su nuevo formato, con las periodistas Ángeles Araya y Mirna Schindler a la cabeza, más el aporte de Francesco Gazzella en el panel, no ha logrado cautivar a los telespectadores, al punto que no supera los tres puntos de rating en cada una de sus emisiones y hace un buen tiempo se estancó en el cuarto puesto entre los programas que otros canales emiten en esa franja.

Tanto en su espacio farandulero de TV+ como ahora en la columna de espectáculos que inauguró en redgol.cl, el otrora rostro ancla de CHV ha cuestionado el formato del matinal de Canal 13 y la poca recepción que tienen entre los espectadores sus conductoras.

Si alguien lo toma mal, pucha, lo siento. Yo quiero hablar de televisión, de los programas, puedo hablar de otros animadores y siempre voy a tratar de ser lo más objetivo posible. — Daniel Fuenzalida

Es más, asegura este martes en entrevista con lun.com, que la cirugía mayor que requiere el espacio de la señal de Andrónico Luksic debería considerar un vuelco editorial y a una de sus nuevas figuras: la periodista Priscilla Vargas, quien a pesar de los pobres resultados en rating obtenidos con su programa de media tarde “Aquí somos todos”, goza de la credibilidad de la gente.

La cirugía que Fuenzalida plantea para “Tu día”

“Fórmulas pueden haber muchas. Combinar entretención e información es la tónica. Para lograr tal efecto, la conductora perfecta la tienen en la misma casa: Priscilla Vargas. Ellas es la mujer ideal para una responsabilidad así. Y ojo que no se trata de talento. Ciertamente Ángeles, Mirna y Francisco son buenos en sus áreas, pero no han dado los resultados esperados en un horario que se necesita más que credibilidad”, asegura.

“Cuando uno lo analiza con prisma televisivo y hablo sobre un programa o un conductor, me parece que todos somos grandes y mis colegas entenderán que no es una crítica personal, sino que tiene que ver con el trabajo. Uno puede tener una opinión, tal como ellos pueden tener legítimamente su opinión respecto de lo mío”, prosigue el animador, quien reconoce que de no aportar en su espacio con propuestas para mejorar la programación de la TV abierta, seguirán perdiendo audiencia frente a las plataformas digitales.

“Si nosotros no empezamos a transparentar esta industria de la TV frente al auge de las plataformas digitales, vamos a seguir perdiendo espacio. Creo que estaríamos mal haciéndonos los locos, deberíamos ayudarnos entre todos y creo que una crítica bien dada, sin mala intención, es más bien un apoyo que algo negativo”, dijo.

Sus dichos, aclara, los hace en el entendido que son opiniones de un personaje especializado en televisión, sin buscar criticar la performance de otras figuras de la TV.

“Si alguien lo toma mal, pucha, lo siento. Yo quiero hablar de televisión, de los programas, puedo hablar de otros animadores y siempre voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Si a alguien no le gusta, lo siento, pero yo también estoy haciendo mi trabajo”, explicó.

“Lo que yo digo en esta columna es que ojalá los matinales vuelvan a su génesis (...) que sin dejar de informar, tenga matices de entretención. Entonces a lo que yo apunto es que un matinal como ‘Tu día’, que su gran apuesta era ofrecer cinco horas de hacer un programa informativo con sus dos periodistas-conductoras no resultó y ya está cumpliendo un año. El vuelco tiene que ir por la entretención (...) y en base a eso, una de las candidatas y gran activo del canal, como gran apuesta, es Priscilla Vargas”, reflexionó el animador, quien cerró su análisis avalando sus dichos con los resultados de un estudio que realizó con una empresa dedicada a la evaluación de figuras televisivas.

“Priscilla es una mujer que es muy cercana. Yo tengo estudios que los voy a empezar a dar en ‘Me late’, estudios que están respaldados por empresas serias, y Priscilla Vargas está muy bien conceptuada. Además, ella lo demostró en ‘De tú a tú’. Ella viene de prensa de Mega y perfectamente puede hacer confluir esta dualidad, acompañada con alguna de las conductoras actuales”, cerró.