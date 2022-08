La promesa de Naya Fácil: se hará un test de drogas en vivo

Naya Fácil vuelve a ser el centro de la noticia, luego de publicar que no ha consumido ningún tipo de sustancia en varios meses, y que por esta razón está dispuesta a realizarse un test de drogas en vivo a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la influencer se encontraba realizando una dinámica en su cuenta de Instagram, en donde tenía que responder algunas inquietudes de sus seguidores.

“¿Cuándo te haces el test de droga en vivo?”, preguntó uno de los cibernautas que sigue la vida de la personalidad.

“Llevo tres meses limpia. Creo que a los seis meses lo puedo realizar y lo haré”, prometió.

Posteriormente, Naya aseguró que “ya no me interesa meterme nada, de hecho me da asco. La gente débil se mete cosas”, sentenció en plataforma web.

Cabe recordar que la joven se vio envuelta en diferentes polémicas tras anunciar su receso de las redes sociales, lo cual preocupó a sus miles de seguidores. Sin embargo, luego de tres días de ausencia, Naya Fácil volvió a explicar lo sucedido.