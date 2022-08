Mamá de Wilma González se desató: después de insultar a Gonzalo Egas ahora dice que su hija le fue infiel

La madre de Wilma González hizo una dura crítica a Gonzalo Egas, a quien trató de enfermo y manipulador y le pidió que salga de la vida de su hija, entre otros exabruptos mala onda los cuales escribió en su cuenta de Facebook. Pero la española salió en defensa de su ex y puso en tela de juicio a su madre.

“El enfermo encontró novia. A ver si de una puñetera vez sale de la vida de mi hija. Ya que mi hija tiene otra pareja excelente, hace tres años y este ya no pinta nada”, dijo la madre de la exchica reality.

A través de un live en Instagram, la española partió diciendo con respecto a los dichos de su madre, que “estoy totalmente en desacuerdo, no lo avalo para nada. Siempre he defendido a Gonzalo, es cuestión de ver todos estos años lo que he hablado de él”.

LEE MÁS: Wilma González sacó las garras y defendió a Gonzalo Egas de dichos de su mamá: “Me ha hecho mucho daño”

Agregó que “lleva varios años emocionalmente inestable, psicológicamente mal, y me ha hecho mucho daño. No me puedo hacer cargo de algo que ella dice o hace”.

Mamá de Wilma al contraataque

Y nuevamente a través de su Instagram, rescatado por la cuenta de Instagram @infama.cl, la mamá de Wilma escribió: “Argentina, mientras cuidaba a su hijo día y noche ella se iba a cambiar dinero. Que poca memoria tiene. Chile, el niño era feliz hasta que balearon a su padre y ella se largó con otro. Quién miente? Ah!!! No voy a seguir porque si quiero le jodo a ese criminal que quería dar una paliza a Nico Seguel y el Egas, ese es el buen padre. ¿Quién miente?”.

“Mi nieto en Italia con que le ponía cuernos a Egas. ¿Quién miente? Jajajaja Qué vergüenza de hija”, agregó, dejando entrever que Wilma le fue infiel.