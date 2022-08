Ganador de “The Voice Chile” lanzará su carrera musical: “Hoy me siento un verdadero artista”

Con casi la mitad de los votos emitidos este miércoles por los cerca de 600 mil televidentes que mandaron sus mensajes en medio de la final de “The Voice Chile”, el curicano Pablo Rojas arrasó en la definición del mejor intérprete del estelar de talentos de CHV.

Una aplastante victoria para el pupilo de “Gente de Zona”, quien ya en la semifinal había arrasado entre los seguidores del programa del canal privado, quienes le habían dado un 70% de adhesión a su propuesta musical. Un resultado que conmovió al joven estudiante de ingeniería de 23 años, quien reconoció en entrevista con Tiempo X que ese gesto lo llevó a replantearse su futuro profesional.

Nunca pensé llegar a estas instancias, tenía muy bajas expectativas, pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria. — Pablo Rojas

El futuro artístico del ganador de “The Voice”

“(Quiero) hacer música, comprar instrumentos, hacer un home studio, absolutamente todo para hacer música”, explicó el curicano, quien aseguró quedar totalmente impactado por la recepción que tuvo su trabajo musical entre la gente. Precisamente, el que lo tiene motivado para dedicarse por completo a iniciar una carrera musical.

“Nunca pensé llegar a estas instancias, tenía muy bajas expectativas, pensaba que iba a pasar sin pena ni gloria, mi objetivo era encontrar un par de oyentes para mi música, y mira todo lo que creció, lo que se amplificó todo esto”, señaló.

“(Agradecer a) la gente que me apoya, a todo el cariño que he recibido en redes sociales, hay quienes dicen que lloran con mis participaciones y no hay nada más bonito para un artista escuchar que tu canto llegó al corazón de alguien. La verdad es que hoy me siento un verdadero artista, pero sé que falta mucho trabajo por delante, este es el primer paso para lograr ser el gran artista que quiero ser en el futuro”, finalizó.