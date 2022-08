La escueta respuesta de Pamela Díaz por distanciamiento con Rocío Marengo

Rocío Marengo está en Chile...pero no muy contenta porque está distanciada de su amiga Pamela Díaz, pero no tiene idea por qué. En entrevista con LUN dijo que “yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”.

“Evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”, prosigue la argentina, quien este año ha debido lidiar con la pena de perder un embarazo y ponerle fin a una relación amorosa de muchos años con el empresario Eduardo Fort.

“Ella también debe ente nder que yo vengo de pasar momentos duros y quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad, no sé qué le habrá pasado”, agrega Marengo, aún dolida porque en su peor momento emocional no contó con el apoyo de su famosa amiga.

LEE MÁS: Rocío Marengo reconoce quiebre con Pamela Díaz: “Se enojó por algo porque no me dijo”

“Hoy estoy en otra”

Página 7 contactó a “La Fiera” para saber su versión sobre este distanciamiento con la argentina. Hoy estoy en otra”, dijo brevemente.

“Estoy modo familia, modo mamá”, sentenció.

LEE MÁS: “Hay cosas que se desgastan”: Rocío Marengo dio los motivos de la ruptura con su pareja de hace 8 años

LEE MÁS: ¿Aún no olvida a Jean Philippe?: Pamela Díaz guardó un particular objeto de su ex en su pieza