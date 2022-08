Estrella británica de OnlyFans asegura ser la mujer con el mayor número de tatuajes íntimos del mundo

Es una de las personalidades más populares de la plataforma OnlyFans en Reino Unido, Becky Holt, quien esta semana causó revuelo en los más variados medios de prensa mundial al autoproclamarse como la mujer con la mayor cantidad de tatuajes en su vagina.

Según indicó Holt, una modelo de 34 años, este honor lo consiguió a fines de julio tras asistir a la última de las cinco sesiones donde se tatuó diferentes partes de su intimidad. La más insólita, según confesión de la propia británica, en los labios de su vagina.

Los tatuajes íntimos de la estrella de OnlyFans

“Una sesión de coloreado de los labios, algo muy doloroso”, recordó Holt, quien además de su cuenta en OnlyFans, con cerca de 570 publicaciones, suma más de 75 mil seguidores en su plataforma de Instagram.

“Tenía un dolor increíble, pero es valiente hacerte estos tatuajes”, reveló Holt, quien a la fecha ha gastado poco más de 40 mil dólares para intervenir su cuerpo con los variados tatuajes, que van desde su rostro hasta sus pies.

“Es bastante vergonzoso tener un tatuador entre las piernas, pero pueden más las ganas de tener todo mi cuerpo pintado”, agrega la modelo británica al diario The Post, medio donde reconoce además que decidió tatuarse su vagina porque ese era “uno de los últimos lugares que quedaban sin tinta en mi cuerpo”.

Becky Holt se ha tatuado casi la totalidad de su cuerpo. Fuente: nypost.com.

“Realmente no se me ocurrió tatuarme (mi vagina), pero tenía todo tatuado hasta donde comienzan mis (labios), y alrededor de mis muslos e ingles y mi pequeña vagina sobresalía como un pulgar adolorido. Podías ver esta pequeña vagina rosada con tatuajes de colores alrededor, así que pensé: ‘Voy a tener que hacérmelo’ ahí nomás”, recuerda la modelo, quien aparte de los dolores con los que ha debido lidiar este último mes, lamenta no poder mantener relaciones sexuales con su pareja, Ben, porque aún “sigo teniendo la vagina hinchada”.

“No podremos tener intimidad hasta que termine de curarse, lo que será difícil para los dos, ya que tenemos una vida sexual muy activa. Así que por el momento solo juegos preliminares para él”, finalizó.