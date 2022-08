“Me daría una pena terrible, pero...”: Cristián de la Fuente respondió si se irá o no de Chile en caso de ganar el Apruebo

Cristián de la Fuente envió hace unos días una carta dirigida al comando Aprueba x Chile, en donde reclamó por su aparición en la franja del Apruebo, en donde se mostró un video de su participación en el programa “Sin Filtros”.

De acuerdo a lo informado La Tercera, en la misiva el actor señaló que “el día domingo 07 de agosto se exhibió en la franja electoral de la campaña ‘Aprueba x Chile’, un extracto audiovisual de un programa de conversación en el que participé como invitado (Sin Filtros), extracto audiovisual que fue utilizado y difundido sin mi autorización ni consentimiento”.

“El extracto audiovisual utilizado para la campaña de vuestro comando, no refleja el contexto real en que expresé los comentarios que fueron exhibidos, situación que no sólo afecta a mi honra e imagen, sino que además a la veracidad de la información que es difundida a la ciudadanía”, expresó.

“Debido a lo anterior, solicito que se elimine y/o suspenda la exhibición de este registro audiovisual en las futuras propagandas que se transmitan en la franja electoral, o por cualquier otra vía, de lo contrario me veré en la obligación de iniciar acciones legales por estos hechos”, concluyó.

“Yo me voy a quedar acá en Chile hasta que mi hija quiera estar en Chile”

Tras este hecho, De la Fuente conversó con Las Últimas Noticias, en donde se refirió a este hecho y en donde además fue consultado por qué decidió participar en política, tras sumarse al Rechazo.

“Uno en la vida tiene dos opciones: o quedarse callado o hacer algo. Hay gente que me dice ‘ahora vienes a hablar de política, de seguridad, porque te pegaron un balazo’. Si no me hubiesen pegado el balazo quizás no estaría hablando de esto, pero me pasó y lo estoy haciendo y estoy luchando por la ley Tamara también que es para todos, no es solo para ricos o pobres. Tenemos que escuchar un nivel de tonterías como que las encerronas le pasan solo a los ricos, porque andan en autopistas”, señaló.

En el citado medio le preguntaron además si volverá con su familia a Estados Unidos en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito.

“Me daría una pena terrible, pero no tengo por qué irme si es mi país. Yo me voy a quedar acá en Chile hasta que mi hija quiera estar en Chile. Cuando ella quiera irse nos vamos. Le pegaron un balazo y quiere seguir acá”, concluyó el actor.