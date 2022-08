Pamela Díaz rompió el silencio por quiebre con Rocío Marengo: “Si no sabe por qué me enojé con ella, que piense...”

Algo pasó entre Pamela Díaz y Rocío Marengo, pero nadie sabe. La modelo argentina dijo en una entrevista que desde enero no habla con su amiga, quien no le contesta sus mensajes. “La Fiera” por su parte sólo había indicado que estaba dedicada a ser madre, pero no...hay otra cosa.

La noche de este martes en “Zona de Estrellas” abordaron el tema y hablaron con las dos, ahora examigas. Rocío Marengo le dijo al periodista Hugo Valencia que otras personas le mencionaron que Díaz podría estar enojada por un supuesto affaire con Jean Philippe Cretton, sin embargo la ahora “El Discípulo del Chef” lo niega tajantemente.

LEE MÁS: La escueta respuesta de Pamela Díaz por distanciamiento con Rocío Marengo

La otra es que “yo haya conversado con Jean Philippe que, además, estaba atravesando una crisis”, mientras trabajaban juntos en el programa “Un minuto para ganar” de CHV.

Valencia sí precisó que hay otra teoría: “Pamela Díaz manifestó sus ganas de trabajar con Jean Philippe en Minuto para Ganar, programa donde ponen a Rocío como coanimadora. Y es Rocío quien se habría acercado a una productora para decirle que estimaba conveniente en dar un paso al costado para que entrara Pamela Díaz a ese programa”.

La versión de Pamela Díaz

Manu González habló con la contraparte, es decir, Pamela Díaz. “Andar llorando por amistad ya no se lleva”, le dijo al periodista.

LEE MÁS: Rocío Marengo reconoce quiebre con Pamela Díaz: “Se enojó por algo porque no me dijo”

“Y si no sabe por qué me enojé con ella, que piense, porque dice cosas que no me parece, entre ellas, burlas o insinuaciones en un equipo en el que sabe tengo plena confianza y me lo cuentan todo. Yo elijo a mis amigos, la familia no se elige. Hay una palabra. Lealtad”, sentenció.