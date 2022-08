“No sé en lo que puede terminar”: Neme reafirmó su ardiente fantasía sexual con una mujer

Mientras disfruta por estos días de sus vacaciones en Estados Unidos, donde ha realizado relajantes paseos por Manhattan, Rhode Island o Boston, entre otras localidades norteamericanas, el periodista y rostro de Mega, José Antonio Neme, causó impacto con la entrevista grabada para “Me Late”, donde nuevamente dejó en evidencia sus deseos de intimar sexualmente con una mujer.

LEE MÁS: José Antonio Neme reveló su fantasía cachonda no cumplida: “¿Te vas a ir de este mundo sin haber probado?”

“¿Por qué no?”, se preguntó el animador de “Mucho Gusto” en una distendida entrevista dada este martes a Luis Sandoval, periodista del programa de espectáculos de TV+, quien en poco menos de 20 minutos escarbó en varios aspectos de la intimidad del comunicador, sus deseos, anhelos y sentimientos ante la inesperada partida de Diana Bolocco de la animación del matinal de Mega.

La confesión de Neme en TV+

“¿Podemos conocer el nidito de amor de José Antonio? Queremos saber cómo duerme para estar radiante en un matinal, tienes que dormir bien. ¿Ocho horas, no?”, inició Sandoval, quien luego de entrar en confianza con el rostro de Mega se lanzó con un cuestionario subido de tono que le permitió al periodista reafirmar lo dicho en “Podemos Hablar”, donde por primera vez reconoció públicamente sus deseos de experimentar sexualmente con una mujer.

José Antonio Neme. Fuente: TV+.

“¿Es verdad que contaste en PH que tienes esta fantasía de, antes de morir, estar con una mujer?”, preguntó Sandoval segundos antes que Neme respondiera y sin dudarlo, que “si, no sé si tenga una fantasía, pero me pasa que digo ‘bueno, cómo me voy a morir y no he probado estar con una mujer’. Es como una experiencia”.

Dicha confesión la matizó el rostro de Mega con una reflexión respecto del actual momento que se vive en la sociedad chilena y con una inesperada invitación.

LEE MÁS: “¿Dije algo incómodo?”: El palito de José Antonio Neme por salida de Matías del Río

“Puede que no me guste o puede que me guste, no sé. Pero ahora que estamos viviendo tiempos de tanta libertad, de construcción, donde los jóvenes (...) a mí me encanta que exploren y que ya no haya prejuicios, que ya no haya tanta censura para que una persona adulta, libremente viva su sexualidad, yo digo ‘bueno, ya OK. Porqué no, digamos’. Si hay alguien que quiera ayudarme en eso”, argumentó Neme, quien tras ello hizo una coqueta invitación.

“A todas las chiquillas que están mirando. Ahora, no sé en lo que puede terminar. A lo mejor vamos a terminar tejiendo una bajadita de cama, ponte tú”, finalizó entre risas.