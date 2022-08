“Mi primer gran fracaso”: María Luisa Godoy recordó sus momentos familiares más tristes en “De tú a tú”

María Luisa Godoy recordará este domingo, en una entrevista dada al programa “De tú a tú”, de Canal 13, una serie de episodios tristes en su vida, entre los cuales se cuenta la muerte de su padre y el fracaso en su primer matrimonio.

La figura de TVN recibirá en su hogar a Martín Cárcamo, con quien mantendrá una emotiva conversación donde rememorará, con evidente pena, dos momentos duros en su vida.

Las confesiones de Godoy en Canal 13

El primero de ellos, su matrimonio, experiencia que a sus 26 años la llevó incluso a realizarse terapias.

María Luisa Godoy junto a su familia y Martín Cárcamo.

“Mi primer matrimonio fue mi primer gran fracaso. Yo me había terapiado, me tomé ese pololeo como si fuera un matrimonio, tratando de sacarlo adelante. Por eso me sentí en ese minuto muy fracasada, sentí que llevaba mucho tiempo trabajando para que eso no me pasara. Lo sentí como algo muy doloroso y me costó muchos años superarlo”, expondrá la animadora de TVN, quien rescatará de aquel traumático episodio la posibilidad que tuvo de acoger en su hogar a su padre, el exdiputado Domingo Godoy, quien 15 años antes del primer matrimonio de su hija, había sufrido un derrame cerebral.

“Mi papá tenía la edad de los abuelitos de mis amigas. Me impactó mucho vivir ese último tiempo con él, ya estaba postrado y no podía caminar, y por primera vez sentí miedo a algo, y fue a la invalidez”, relatará María Luisa, quien explicará los motivos porqué decidió dejar morir a su padre en la casa y no en un recinto hospitalario.

María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

“Me despedí de mi papá de una forma muy bonita. Se empezó a apagar, llamé al geriatra, y me dijo que le quedan 24 horas, entonces podíamos llevarlo a la clínica o dejar que muera en la casa (...) mi papá odiaba los hospitales, siempre me decía que lo único que quería era morirse en casa, en paz. Entonces llamé a todos sus hijos para que se despidieran. Él amaba la música clásica, así que le puse música clásica, le llevamos un sacerdote que le diera la extremaunción, rodeado de sus hijos y se fue súper en paz”, recordará Godoy.

María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

Entre tanta confesión emotiva, la periodista también se dará tiempo para hablar de sus momentos más felices con el nacimiento de sus cuatro primeros hijos y de un quinto que viene en camino.

“La maternidad es lejos lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre quise ser mamá, hay personalidades que tenemos la maternidad a flor de piel, y yo siempre supe que era lo que más quería en la vida. Es un amor que no tiene que ver con nada, por primera vez uno se siente vulnerable, de decir que esto es tan inmenso que si le pasa algo me muero. Me cambió, porque nunca había conocido un amor tan grande en la vida, nunca había sido tan feliz, y es lejos lo que más me apasiona, me gusta y disfruto”, contará.