Patricia Maldonado criticó sobreexposición de Zalo Reyes: “Merecía homenaje. Antes, porque todos sabían que estaba enfermo”

Una sentida reflexión realizó este lunes la opinóloga Patricia Maldonado a la muerte del popular cantante nacional Zalo Reyes, de quien aseguró no recibió el homenaje que merecía en vida.

La expanelista de “Mucho Gusto” recordó en su streaming de Youtube “Las Indomables”, la relevancia que tuvo el artista en darle mayor exposición a la denominada “música cebolla” en el escenario chileno, en tiempos en que el estilo romántico popular tenía mayor adhesión de los medios nacionales en artistas extranjeros.

El homenaje que merecía Zalo Reyes

“Zalo Reyes marcó una época buena. dio mucho en este país y merecía un homenaje. Antes, porque todos sabían que estaba enfermo. No entiendo”, se quejó la también cantante, quien criticó la sobreexposición que los canales de televisión le han dado ahora al artista, ya fallecido.

“¿De qué le sirve a Zalo Reyes los homenajes de televisión? Empezaron a poner todas las cosas que Zalito hacía. A Zalo le habría encantado hace unos tres años atrás que alguien se haya acordado, que un canal haya ido a su casa e hicieran un programa con su música”, reclamó Maldonado, en directa alusión a los medios televisivos, ya que a nivel municipal, el cantante fue homenajeado, en vida, por la municipalidad de Conchalí, que le puso su nombre a la calle donde el artista residió toda su vida.

“¿De qué le sirve si está muerto? No ve, no escucha, no siente. Ya no está. ¿De qué le sirve a la familia? ¿Por qué nuestro pueblo es así? Acá hay artistas que merecen un monumento”, finalizó.