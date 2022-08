“Estoy revelando unos secretos tremendos”: Tamara Acosta contó qué hace para llorar en escenas dramáticas

La actriz Tamara Acosta reveló esta semana el secreto que utiliza en las producciones dramáticas para poder realizar las escenas de llanto, muy habitual en varias de las novelas donde la figura televisiva ha trabajado en su carrera.

El truco lo confesó en una entrevista que dio en el programa “Pero con respeto”, de CHV, donde Julio César Rodríguez destacó las dotes actorales de Acosta en la gran cantidad de escenas en las cuales ha destacado por su facilidad para llorar.

“A mí me cuesta ene llorar. O sea, yo tengo la emoción pero la lágrima no me cae”, reconoció la actriz ante la sorpresa de su entrevistador, quien suponía que Acosta era una experta en este tipo de escenas.

El secreto de Tamara en CHV

“Hay unas cosas que venden como maquillaje especial, efectos especiales y todo, que es como un Mentolathum”, explicó la actriz, quien tras reconocer a Julio César que estaría revelando unos “secretos pero tremendos” de su oficio, explicó cómo y cuando los usaba en aquellos momentos en que la escena lo requería.

“Uno se echa el Mentolathum aquí (indicó el lagrimal de su ojo izquierdo) y le aparece la lágrima”, contó Acosta, quien de todos modos explicó que no bastaba solamente con ese truco para generar el efecto llanto.

“Ahora, hay que tener emoción, estar en la situación y eso es sólo para que te caiga la lágrima”, finalizó.