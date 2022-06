Tamara Acosta confesó difícil lucha contra la depresión: “Uno tiene ganas de no existir”

La actriz Tamara Acosta fue una de las cinco invitadas al programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, que será emitido esta noche, ocasión donde abordó su difícil lucha contra la depresión.

“A mí me diagnosticaron hace 20 años y en esa época, el tema era súper escondido, súper tabú, o sea, uno era loca”, comentó ante los demás presentes, en el cuarto capítulo que conduce Jean Philippe Crettón.

La intérprete de Ana, en la famosa serie “Los 80″ de Canal 13, dijo que para ella y su familia fue muy difícil entender la enfermedad, de la cuál casi no se hablaba en épocas pasadas.

“Es complicado expresar y entender lo que una persona con depresión siente, mucha gente cree que la depresión no es real que es un estado de ánimo y muchas veces te dice, pon algo de tu parte, vamos po, sí tú podi´s, vamos adelante”, relató respecto al apoyo que le entregaban sus cercanos, sin saber que su estado depresivo no le permitía dar la pelea.

[ Tamara Acosta confesó difícil lucha con la depresión: “Uno tiene ganas de no existir” ]

“Uno realmente no puede poner de su parte, uno no puede levantarse de la cama, uno tiene ganas de no existir”, sentenció respecto a la enfermedad que la atormentó años atrás y que hoy estaría controlada.

Caso Nicolás López

Además, la actriz fue consultada respecto a su opinión sobre el caso del cineasta Nicolás López, quien fue condenado por delitos de abusos sexuales.

[ “He vivido varias relaciones tóxicas”: Cata Pulido confesó tortuoso pasado sentimental ]