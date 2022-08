Julio César Rodríguez critica duramente a Boric: “Yo no comparto para nada lo que dice el Presidente”

Siguen las repercusiones tras la renuncia de Jeanette Vega al ministerio de Desarrollo Social luego de la filtración de la llamada de su asesora a Héctor Llaitul, líder de la CAM, quien fue detenido durante esta semana y se encuentra en prisión preventiva.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso, reitero, he aceptado su renuncia”, declaró Gabriel Boric durante la jornada de ayer.

Asimismo, enfatizó su preocupación “por las filtraciones de procesos judiciales en curso a medios de comunicación particulares”, puesto que “quienes intenten sacar provechos políticos pequeños en pos de cálculos electorales que al final del día solo van a terminar deslegitimándolo y dificultan la solución a un conflicto que sabemos es complejo”.

JC a favor de los medios

Estas palabras no le gustaron nada a Julio César Rodríguez, quien durante este viernes en Contigo en la mañana expresó que “yo ahí no comparto con el Presidente. La esencia del periodismo es contar lo que algunos no quieren que se sepa. Lo que el poder quiere mantener oculto, el periodismo está mandatado a contárselo a los ciudadanos”.

“Yo no comparto para nada lo que dice el Presidente, pero le doy un punto: en ninguna parte él crítica al medio de comunicación, sino que él hace un punto con la Fiscalía”, agregó.

Para finalizar, el animador de CHV aclaró que “los ciudadanos están más maduros, los medios responden a intereses. Entonces la gente debe decir ‘esta filtración es del medio Ex-Ante. Entonces este medio a qué intereses corresponde, quién lo financia, quién lo dirige’. Eso es”.