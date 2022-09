Revelan motivos del casi quiebre entre Aránguiz y Valdivia por culpa de su hermano

De que la pareja sea buena para pelear, de eso no hay discusión. No es primera vez que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia salen en la prensa rosa por tener diferencias en el amor. Y esta vez no fue la excepción, porque según revelaron los expertos de la farándula y el espectáculo el exfutbolista habría tenido una noche de locura que “sacó ronchas” en la ex chica Mekano.

Hace unos días corrió el rumor de que la pareja se había separado, sin embargo la misma Aránguiz desmintió el cahuín con Publimetro, asegurando que sus hijos habían “archivado” las fotos de su marido “por error”. Una excusa bastante infantil, pero por qué no creerle.

Pero, ahora que ha pasado más agua bajo el río Daniela reconoció que hubo una rabieta y que Jorge fue “archivado” en su Instagram, debido al enojo.

“Estamos bien con Jorge, yendo a buscar a los niños al colegio. Llevamos 17 años de matrimonio y hay peleas, y pasan cosas como que nos seguimos en Instagram, no nos seguimos, archivo, fotos, y así, son pendejadas”, comentó a LUN, donde compartieron un fogoso video bailando juntos en un bar.

¿Cuál fue el motivo del enojo?

Según informó el periodista Luis Sandoval en “Me Late”, el motivo de la pelea habría sido por culpa de mujeres y el hermano de Jorge Valdivia.

“Se entera de que el Mago sale a carretear con su hermano y eso no le parece nada de bien (...) Me imagino que a ella le llegaron rumores de que había chiquillas lindas”, agregó, según consignó el portal Mira lo que hizo.

Finalmente, el panelista del “show de la farándula” señaló que aquel carrete “habría sacado ronchas” en Aránguiz, lo que causó que “ahí se habría producido el último quiebre de la pareja”.

“Ese carrete es el que habría provocado la ira, la rabia, el enojo de esta chica (…) no sé si fue un ataque de celos, pero sí una rabieta”, finalizó.