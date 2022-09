Vanessa Aguilera y sus primeros tres meses de embarazo: “Ha sido un proceso emocionante”

Hace poco más de una semana la actriz y cantante chilena, Vanessa Aguilera, sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelarles, desde París, Francia, y luego de un año y medio casada con Manuel Virgilio González, que estaba embarazada.

Toda una sorpresa para sus fans, quienes en pocos meses vieron como la “Little Claudia” de BKN asumía a sus 32 años dos de sus proyectos más importantes: el matrimonio y la maternidad.

Las primeras semanas tuve mucho cansancio, sueño, fatiga, mareos, vómitos, pero después fueron pasando. — Vanessa Aguilera

Los síntomas de Vanessa Aguilera

Algo que fue testimoniando en su plataforma social, donde si bien ha recibido el apoyo mayoritario de sus fanáticos, también ha debido lidiar con algunos haters que le han criticado comprometerse con un hombre bastante mayor a ella.

Con todo, Vanessa sólo se ha enfocado en su proyecto de vida y también musical estos últimos meses en Francia, país donde reside en la ciudad de Aviñón.

“Tengo un poco más de tres meses, está todo súper bien. Este jueves (1 de septiembre) tuve una ecografía. Ha sido un proceso bien emocionante, he sentido muchos cambios. Estoy viviendo una de las etapas más importantes de mi vida”, reconoció la artista en entrevista con lun.com, donde dio cuenta de todo lo que ha vivido estos años desde que inició su romance y posterior matrimonio con Virgilio hasta el pasado 27 de agosto, cuando confirmó su esperado embarazo.

“Estábamos en España con la mamá de Manuel y decidimos contarle a ella y a mis papás al mismo tiempo por una videollamada muy normal. Les dije que era para saludarlos, pero conversando les conté y todos nos pusimos a llorar. Manuel ya tiene un hijo de 21 años, y siempre quiso una hermanita menor, está muy feliz”, recordó.

Yo le canto a mi bebé, ya debe conocerme la voz. — Vanessa Aguilera

Respecto de su proceso gestacional la actriz reconoce que, salvo algunos episodios en las primeras semanas, todo ha resultado bien con su embarazo.

“Las primeras semanas tuve mucho cansancio, sueño, fatiga, mareos, vómitos, pero después fueron pasando. Ahora me siento súper bien, con energía, hago mi vida normal. Sigo trabajando en canciones con productores europeos. Yo le canto a mi bebé, ya debe conocerme la voz”, asegura, al paso que reconoce que en estos días su mayor antojo ha sido un alimento popular en Chile.

“No me han dado muchos antojos de momento, pero hablando con mi mamá mencionamos los completos, y me dieron unas ganas que le dije a Manuel que hiciéramos, y vaya que los disfruté. No comía hace años, y a él le encantaron. Hicimos unos completos italianos, acá pillé de todo para hacerlos. Ha sido mi único antojo hasta el momento”, cerró.