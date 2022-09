“Era una fan de la primera versión”: Canal 13 anota a Yazmín Vásquez entre sus panelistas de “Juego textual”

Este jueves se conoció el nombre de la séptima y penúltima de las panelistas confirmadas para participar de “Juego textual”, el próximo estelar que Canal 13 presentará en horario Prime.

Se trata de la periodista y expanelista de “Milf”, Yazmín Vásquez, quien en entrevista con la señal de Andrónico Luksic y a través de sus redes sociales ratificó su regreso a las pantallas de la televisión abierta.

“¡Que más se puede pedir! Feliz y agradecida de embarcarme en un nuevo proyecto con mis amigos de @juegotextual13″, publicó Vásquez en su cuenta de Instagram, donde reconoció que de ahora en adelante tendrá que malabares para grabar el programa y conciliar su negocio hotelero en el sur del país (los Mawun Hotel, en Pucón y Villarrica).

Estoy ansiosa, nerviosa y expectante. Y aunque estoy acostumbrada a trabajar en la televisión, trabajar en Canal 13 tiene su peso porque yo vengo de un canal que era mucho más chiquitito. — Yazmín Vásquez

“He pensado seriamente en hacer un docu reality arriba del auto o del bus porque voy a tener dos casas desde ahora en adelante (...) me vine a vivir a @canal13cl. ¡Gracias hijos míos por tanta buena onda!”, relató la periodista, quien reconoció su fanatismo por la versión original del espacio de entrevistas.

El esperado arribo de Yazmín a Canal 13

“Estoy más que emocionada porque yo era una fan de la primera versión. Yo siempre quise estar en ese programa, miraba a las panelistas y lo encontraba demasiado entretenido, un programa de mujeres (...) y que me hayan invitado ahora es: ¡Qué rico, qué entretenido!”, afirmó.

Yazmín Vásquez confirmó su llegada a "Juego textual".. Fuente: Instagram @yazminvasquezpuali.

“Me encantan los programas de opinión y entrevistas, y siento que en la televisión nos falta reír un poco, que es lo que haremos en este programa también. Además, vamos a ser ocho mujeres muy diferentes, cada una en su estilo, y me encanta la idea de estar con Sergio Lagos (animador del espacio), porque yo encuentro que no existe alguien más empático, natural y buena onda en la televisión”, prosiguió.

“Por donde lo mire es súper atractivo el programa y yo estoy en mi salsa. Y a todo eso se suma que es en horario prime, por lo que uno es más libre de jugar y se podrá decir cosas que en horario de menores no se puede”, reconoció Yazmín, quien ya avisó que no tendrá demasiados “filtros” al momento de preguntar a las figuras que serán invitadas al programa.

“No sé qué tipo de conversadora soy, pero soy súper natural y no tengo mucho filtro. Quizás por eso me llamaron. Creo que voy a preguntar lo que algunas no se atrevan y voy a hacer lo que otras tampoco se van a atrever a hacer, por una cosa de personalidad. Soy una granada sin seguro, así que ahí vamos a estar jugando, aunque una cosa es ser sin filtro y otra es ser agresivo. La idea aquí es ser juguetón, como dice el nombre del programa”, explicó.

“Estoy ansiosa, nerviosa y expectante. Y aunque estoy acostumbrada a trabajar en la televisión, trabajar en Canal 13 tiene su peso porque yo vengo de un canal que era mucho más chiquitito, y ahora hay más responsabilidad porque me va a ver mucha más gente. Por eso tengo que hacerlo bien. Es mi debut en la pantalla del canal y: ¡Estoy en llamas por ser parte del 13! Ya estoy en el Festival de Viña (ríe), me veo en segunda fila aplaudiendo”, finalizó.