Diana Bolocco reconoció que lo pasó mal en “Mucho Gusto” cuando matinal dejó la entretención: “Venía de otro mundo”

Diana Bolocco reconoció este lunes en el primer capítulo del late de Eduardo Fuentes en TVN que el cambio editorial que tuvo el matinal “Mucho Gusto”, dejando de lado los temas de entretención por la contingencia nacional luego del inicio del estallido social y la pandemia de coronavirus, fue un momento muy complejo para ella.

LEE MÁS: “Justo lo que el país necesita”: Critican a Eduardo Fuentes por su primera invitada a TVN

La periodista dio cuenta en el espacio de Fuentes, “Buenas noches todos”, de la incomodidad y esfuerzo que debió realizar para ajustarse a la nueva línea editorial del matinal, del cual finalmente se alejó en agosto de este año para dedicarse a los proyectos de entretención de la señal del Grupo Bethia.

“Fue súper complejo, porque yo venía de otro mundo, del mundo de la entretención. Yo soy periodista de formación y afortunadamente tenía ese bagaje profesional, pero yo toda mi vida me dediqué a la entretención”, reveló Bolocco, quien aseguró que ese nuevo escenario la tomó por sorpresa en el programa.

“Tú (Eduardo Fuentes) me conoces a mí. A mí me gusta reírme, es lo que más fácil y mejor me sale, creo yo. Entonces, hacer este giro a la información y estar al aire ininterrumpidamente durante el estallido, que a ti también te tocó, y durante la pandemia más grave que ha sufrido el mundo en los últimos 100 años, fue súper potente”, prosiguió la animadora.

LEE MÁS: Diana Bolocco volvió a “Mucho Gusto” entre payas y troleo de Karla Constant: “Ni te explico como me costó levantarme”

LEE MÁS: Diana Bolocco vuelve al matinal de Mega con radical cambio de look y nuevo rol: “Sigo siendo parte del canal”

“Yo agradezco la posibilidad de haber estado, pero fue complejo. Fue difícil para mi, porque yo venía de un mundo distinto. Entonces, primero ponerse a la par en términos de la información; y segundo, encontrar ese registro dentro de mi. Porque uno no es la misma persona. Bueno, sí es la misma persona, pero tocando distintas teclas. Entonces, encontrar como era yo en ese escenario fue un ajuste súper complejo y lo agradezco enormemente, tuve compañeros maravillosos, pero fue difícil”, cerró.