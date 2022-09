Raquel Argandoña en pie de guerra: reclamó a Canal 13 por mantener “en la banca” a Tonka Tomicic

Raquel Argandoña nuevamente se descargó en contra de Canal 13, en esta ocasión por tener “en la banca” a Tonka Tomicic y no considerarla para sus actuales proyectos televisivos.

LEE MÁS: “Me tiene chata la pareja”: Raquel Argandoña se aburrió de Priscilla Vargas y Repenning

Los descargos de la mediática panelista de “Zona de Estrellas” los hizo mientras el grupo de comentaristas del programa de espectáculos del canal de cable Zona Latina analizaba el regreso del Festival de Viña, que desde el inicio de la pandemia no ha ido realizado.

Los descargos de Raquel Argandoña

Fue en ese momento donde Argandoña, que ya en otras ocasiones se ha mostrado contrariada por la escasa aparición en las pantallas del canal de Andrónico Luksic de la exanimadora de “Bienvenidos” y recientemente jurado de “Starstruck”, manifestó su molestia por la ausencia de Tomicic.

“Yo no puedo creer, después de recordar a la Tonka, que Canal 13 la tenga en la banca”, reclamó la opinóloga ante la mirada contrariada de sus compañeros de panel.

LEE MÁS: “Te pones a hablar hue..”: Paty Maldonado no aguantó broma de Cata Pulido sobre Raquel Argandoña

LEE MÁS: Argandoña sin perdón contra Pinilla por escándalo con Natthy Chilena: “Siempre dije que era tonto y pajarón ¡Qué picante!”

Los cuestionamientos no quedaron ahí, ya que luego la mediática insistió en que no entiende la decisión del canal privado de mantener congelada a la conductora, una de sus figuras mejor pagadas dentro de la estación.

“La verdad, no me cabe en la cabeza”, sentenció la panelistas, que en los últimos días ha estado bastante alerta respecto de su anterior estación televisiva. Principalmente, por el revuelo que ha provocado la contratación del exMega, José Luis Repenning, y su vínculo con la periodista Priscilla Vargas.

“¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me pasa con esta pareja? Me tienen ya un poquitito aburrida, que sí, que no, ‘que bueno que llegaste’, ‘que me siento sola’, ‘te vine a acompañar’ (...) me aburrió la pareja”, cerró.