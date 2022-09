¿Problemas con JC y Ruminot?: Daniel Fuenzalida contó porqué rechazó ir a “PCR” y “Socios de la parrilla”

Daniel Fuenzalida tuvo que salir este martes en su programa “Me Late Prime” a dar la cara por los dichos de Don Francisco en “Pero con respeto”, quien le reveló el pasado lunes a Julio César Rodríguez que el conductor del estelar de espectáculos de TV+ le bajó el dedo a las invitaciones recibidas por la producción de CHV para ir al late de JC y el “Podemos Hablar”.

Fue gracias a la directa pregunta que le hizo Sergio Rojas y el relato del episodio de Don Francisco en “PCR” que contó Luis Sandoval, que Fuenzalida decidió explicar el motivo de su decisión de negarse a ir a los programas de CHV, a los cuales también sumó el de Canal 13 “Socios de la parrilla”, donde participa el comediante Pedro Ruminot, otro famoso con quien el comunicador se mantiene distanciado.

La defensa de Daniel Fuenzalida

“(...) y estaba el Huevo Fuenzalida, que creo que no quiere venir al programa, que lo han invitado y que no puede. La productora me dijo. ‘Es que no puedo ir’, pero tiene que venir”, fue el indiscreto comentario de Mario Kreutzberger a Julio César en “PCR”, y que rápidamente provocó la defensa del aludido luego que el rostro de CHV asumiera este lunes que la decisión de Fuenzalida pasaba por una mala onda con él.

“¿Parece que es este programa o PH? ¿A los dos? ¿Me estará haciendo el quite a mi? Pero yo nada, acá todos somos súper buena onda”, replicó en la ocasión Rodríguez.

Con tanto cahuín televisivo flotando en el aire, tanto Rojas como Sandoval y Andrés Canilulef, el otro panelista del programa de Fuenzalida, se lanzaron a la piscina con directas alusiones a sus supuestos problemas con JC y Ruminot como los motivos de su negativa a ambos estelares.

Y si bien el propio Fuenzalida reconoció algunos episodios conflictivos con ambas figuras, descartó que esa situación haya sido la que lo motivó a rechazar las invitaciones a los programas de CHV y Canal 13.

“Sí (negado a ir a los programas). Es que yo encuentro que uno tiene que ir a programas cuando uno tiene que hablar algo o conversar algo. Esto lo voy a decir súper de verdad, porque me lo han preguntado harto. El último tiempo fui invitado a ‘PCR’ a ‘PH’ y a ‘Socios de la parrilla’. En los tres he dicho que no porque siento que el programa ‘De tú a tú’ (de Martín Cárcamo, en Canal 13, donde habló en extenso de su vida) fue tan bonito y hablé lo que tenía que hablar, por lo menos esa parte del año. No sé si en noviembre o diciembre puedo ir de invitado a algún programa, pero encuentro que yo ya dije lo que tenía que decir, lo que sentía en el ‘De tú a tú’. Entonces, ir a redundar más de algo creo que es un exceso”, se justificó el animador, quien de todos modos reconoció, ante la insistencia de Rojas por sus diferencias con Ruminot, que en algún momento pensó aceptar la invitación al programa conducido por el comediante, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

“Lo pensé. Incluso podría haber aceptado por ese motivo. Para preguntarle a Ruminot porqué esta mala onda y si podíamos arreglar la situación. Porque yo creo que ni él entiende la mala onda ni yo no entiendo la mala. Y uno está en los tiempos de querer arreglar las cosas. Entonces, hubiese haber aceptado por eso. ‘Oye, Pedro, qué pasa’ y podríamos haber, incluso, tirado la talla”, señaló.

Respecto de su negativa al late de Julio César, Fuenzalida también fue enfático: “En otro momento, y no es que me quiera hacer el divo y no quiera ir a ningún programa. No, pa’ nada. Julio, todos los respetos pa’ Julio y feliz de ir. Es más, yo digo que es un excelente conversador y que siempre me ha invitado a ‘Síganme los buenos’ y todo, pero encuentro que en el ‘PH’ y el ‘PCR’, hay que ir a conversar de uno y creo que esa cuota, por ahora, en el ‘De tú a tú’ ya está satisfecha”.