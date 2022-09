Rocío Marengo sigue esperando “aclarar” diferencias con Pamela Díaz y descarta rumores con JP Cretton

Han pasado algunos meses desde que Rocío Marengo decidiera radicarse nuevamente en Chile para relanzar su carrera televisiva en el país, y en todo ese tiempo, con la separación de su novio de más de una década y el fracaso en su tratamiento de embarazo de por medio, la argentina sigue sin conocer los motivos que habría tenido Pamela Díaz para dejar de verla.

Y es que Marengo siempre ha destacado su amistad de años con la Fiera, por quien incluso ha dejado sus obligaciones televisivas en Argentina para venirla a apoyar en sus peores momentos en Chile.

Por eso es que la argentina sigue sin entender los motivos que la distanció de Díaz. Algo que ha venido señalando en varios medios nacionales, y que este miércoles reafirmó en entrevista con pagina7.cl, donde aseguró estar “tranquila”, ya que sabe que “soy buena amiga y sé lo que doy por la amistad que tengo con ella”.

Las dudas de Rocío Marengo

“No sé nada, en realidad me sorprendí, ya que me enteré por los medios y los periodistas que me llamaban y preguntaban (...) no sé qué le pasó, le daré su tiempo”, explicó Marengo, quien evidenció su contrariedad por la distancia que por estos días mantiene con la Fiera.

“Obviamente me gustaría aclarar las cosas, no me gustó que se hizo público algo que ni siquiera hemos conversado nosotras, pero la verdad es que la quiero un montón”, dijo, al tiempo que volvió a descartar los rumores de algunos programas de espectáculos que indicaban un eventual acercamiento suyo con Jean Philippe Cretton cuando ambos condujeron el programa “Minuto para ganar”, de CHV.

“Nada que ver, ninguna posibilidad, tengo súper claro que dentro de los códigos que tiene la amistad no se mira el novio de una amiga. Además, no me interesa, con la cantidad de hombres que hay, no miraría jamás la pareja de una amiga”, afirmó la blonda, quien no pierde la esperanza en que su amiga vuelva con ella.

“Si le pasó algo, ya se dará cuenta de que no es lo que ella piensa, aunque la verdad es que no sé lo que le pasó”, cerró.