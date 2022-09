Mauricio Israel avanzó respuesta por ninguneo de Manuel de Tezanos: “Aportaré antecedentes que la gente no conoce”

Mauricio Israel adelantó este jueves parte de la dura respuesta que pretende darle este domingo, en su programa “Círculo Central”, al periodista Manuel de Tezanos, quien en su canal de Youtube acusó falta de profesionalismo del comentarista cuando ambos trabajaron juntos.

“No vamos a creer en el Rabino (Israel), por favor. No creo nada de lo que dice ese hombre (...) ¿Por qué habría de creerle al Rabino? Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafa”, señaló el rostro de TNT Sports, quien en su alocución en la plataforma de videos cuestionó la veracidad de las informaciones de Israel.

“No tengo nada contra el Rabino, no me hizo nada. Pero hueón, es el Rabino, no le puedes creer nada. ¿Por qué después de que estafó a sus amigos le vamos a creer algo, que no sea pensar que está vendiendo humo gratuitamente?”, fueron parte de sus fuertes dichos en contra del exrostro de Mega.

La defensa de Mauricio Israel

Su ningueno, por cierto, fue abordado el domingo pasado por Israel, quien aseguró que en su programa de este fin de semana le contestaría con todo al periodista.

Y algo de esa respuesta fue la que compartió este jueves en entrevista con pagina7.cl, donde expuso que las palabras de De Tezanos le dolieron porque la mayoría de ellas fueron “mentiras” y porque las realizó con un claro trato xenófobo en su contra.

“La primera, la cantidad de mentiras que dijo. Una persona que miente de manera descarada como lo hizo él, aumentando un mito en torno a mí que lleva más de 15 años. En algún momento tengo que parar esos mitos. Lo segundo que me molestó profundamente es su xenofobia. Cuando habla del Rabino, lo hace de forma peyorativa. No estoy dispuesto a aguantar ataques antisemitas de nadie”, se defendió Israel.

Respecto de lo que hará este domingo en su vitrina televisiva, Israel fue concluyente para asegurar que ese día “le voy a responder bastante duro, tal como lo prometí. Me cansé de que se siga mintiendo y engañando a la gente, creando una imagen de cosas que jamás han sucedido”.

“Voy a aportar antecedentes que la gente no conoce de Manuel de Tezanos. Se trata sobre su trabajo profesional”, finalizó.