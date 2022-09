“Nunca cierro la puerta”: Daniela Aránguiz no descarta la opción de vender contenido para adultos en OnlyFans

Daniela Aránguiz reconoció que, de necesitarlo, no tendría problemas en abrirse una cuenta de OnlyFans para vender contenido para adultos y que a la fecha ha recibido varias ofertas de sitios eróticos.

En entrevista con la revista digital ConVos fue donde Aránguiz realizó su sorpresiva declaración, la cual llegó luego de comentar cuál era su relación con las redes sociales y su negativa a usar aplicaciones para citas o TikTok.

“Yo creo que esas conexiones de Tinder no sirven para nada más que para ir a acostarse, pero a veces funciona (...) no tengo nada en contra, pero me daría lata porque yo soy más de piel”, indicó la mediática.

“Hace un tiempo quería tener TikTok. Hice un video y mi hija me comentó que todos sus amigos tenían TikTok. No me dijo: ‘No quiero que tengas’, pero me lo dio a entender. Yo pensé ‘le incomoda’, y como a ella le incomoda y yo la amo, no tengo por qué hacerlo”, explicó.

La tentación de Daniela Aránguiz

Sin embargo, sus reticencias respecto de dichas aplicaciones no las tuvo con las páginas de contenidos para adultos.

“Otro ejemplo: me han ofrecido mil veces abrirme un OnlyFans. Económicamente es súper tentador y no tengo nada en contra porque ya lo hice”, afirmó Aránguiz, recordando su experiencia en dichos contenidos cuando trabajó para la revista H cuando tenía 19 años.

“No mostré nada tan explícito, pero sí fue muy sensual/sexual. Hice varias fotos en ropa interior o bikini, que estaban de moda cuando yo estaba en Mekano. Pero ahora que mis hijos están grandes, van al colegio, a mí me complicaría”, contó.

De todos modos, la influencer no descartó promocionarse en dicha plataforma, siempre y cuando tenga un motivo para hacerlo.

“He dicho que no muchas veces a OnlyFans, siendo que hay muchas minas que tienen el respeto ciento por ciento y están en su derecho a hacerlo. Algunas de mis amigas que adoro, como la Fran Undurraga o la Adriana Barrientos, les va súper bien y es tentador”, reveló.

“Yo no lo haría ahora. Pero no me cierro a que quizá más adelante sí. Nunca cierro la puerta, y no sé si en unos años tenga la necesidad de hacerlo”, finalizó.