“Podría entrar en cualquier momento”: Daniela Aránguiz no descarta sumarse a “El discípulo del chef”

Daniela Aránguiz reconoció este martes en lun.com que existen posibilidades reales de incorporarse a la nueva temporada de “El discípulo del chef”, ya que la producción del programa de Chilevisión se lo ha “ofrecido varias veces”.

Daniela Aránguiz aseguró que la opción de sumarse al estelar culinario del canal privado, del cual fue finalista en la temporada pasada, es algo que “lo he pensado”, debido al interés que ha mostrado el canal por integrarla al grupo de participantes de este edición.

Las propuestas de Daniela Aránguiz

Si bien la esposa del retirado futbolista Jorge Valdivia evidenció públicamente su molestia por el formato de definición de la temporada anterior, en la cual perdió con Karen Bejarano por decisión del público y no por elección de los chefs como había sido durante todo el ciclo, la posibilidad de regresar al formato de cocina es un tema que entusiasma a la mediática figura pese al polémico y mediático enfrentamiento con su excompañera en Mekano.

“Lo he pensado porque me lo han ofrecido varias veces. Es algo súper tentador. No me cierro a nada y podría entrar en cualquier momento”, explicó Aránguiz al matutino nacional, al paso que aclaró que la de CHV no ha sido la única oferta que ha recibido para regresar a la televisión chilena.

“Igual tengo otro ofrecimiento para ‘Zona de Estrellas’ (del canal Zona Latina), que me parece un programa rico y relajado, y tengo amigos como la Adri (Adriana Barrientos) y Manu González”, finalizó.