¿Alta caña? Monserrat Álvarez explicó la razón por la que Julio César Rodríguez no apareció en el matinal

Monserrat Álvarez bromeó este martes con la ausencia de Julio César Rodríguez en la conducción del matinal “Contigo en la mañana”, luego que el periodista participara durante estas Fiestas Patrias en la animación de una fonda en Peñaflor.

Y es que el comunicador se lució en la fonda organizada por el municipio de Peñaflor. No sólo presentando los espectáculos, sino que empinándose una garrafa de pipeño para beber un trago al seco.

“Voy a ser el único animador que va a tomar pipeño en un escenario. Pásame esa cuestión para acá, señor guardia. Mi representante me dice que estoy hipotecando mi carrera ¿Me lo tomo? ¿Qué me va a hacer? Lo voy a hacer por Peñaflor, a pesar de que no tomo. Es harto (...) que conste que con esto me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre. Que agradezca esta hue* Martín Cárcamo”, relató el periodista antes de provocar la inmediata ovación de los presentes, quienes según consignó el sitio miraloquehizo.cl, lo aplaudieron cuando se tomó un largo trago de pipeño.

La ausencia de Julio César Rodríguez de CHV

La osada jugada de JC no pudo comentarla este martes en el matinal, puesto que no apareció en el estudio. Algo que no pasó inadvertido para su compañera de animación, quien reconoció lo desbordada que fueron estas celebraciones luego de dos años de sequía absoluta a consecuencia de la pandemia.

“Este 18 fue desbordado, después de dos años en casita encerrados. Este, con todos los feriados que hubo, no paré, tuve asado el jueves, sábado almuerzo, domingo, lunes, así de intenso”, le contó la periodista al meteorólogo Eduardo Sáez.

En ese contexto, Álvarez no dejó pasar la oportunidad de bromear con su colega, a quien luego justificó por no presentarse en el estudio.

“Julio no alcanzó a llegar. Ni Chikoku, ni Julio César, ni Lucho Ugalde, andaban juntos carreteando”, señaló entre risas la periodista, quien inmediatamente precisó que “Julio se tomó la semana de vacaciones”, para dejar claro que su ausencia ya estaba programa.