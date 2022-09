Benjamín Vicuña quedó sentido por osada pregunta de los últimos mensajes de China Suárez a nuevo novio

Una inesperada reacción tuvo este martes Benjamín Vicuña luego de escuchar la osada pregunta que un notero del programa argentino “Intrusos” le hizo por la más reciente publicación que su ex, Eugenia “La China” Suárez, escribió a su actual pareja, el cantante urbano argentino Rusherking.

Fue hace cuatro días que la actriz usó su cuenta de Instagram para postear un video del artista transandino junto a una extensa publicación en la que se declaró enamorada de Thomas Tobar, el nombre real de Rusherking. En un texto que varios medios de espectáculos argentinos aseguraron iban dirigidos a su fracasada relación sentimental con el actor nacional.

La inesperada reacción de Benjamín Vicuña

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por como lo quieren sus amigos. Me enamore de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca”, expuso la actriz en la plataforma social.

Con estos dichos de Suárez, más los detalles de su reciente ruptura amorosa con Eli Sulichin, fue que los reporteros de “Intrusos” y “LAM” abordaron este martes al actor chileno, quien en su estilo, esquivó con diplomacia sus diferencias con Sulichin y Suárez.

Benjamín Vicuña. Fuente: América TV.

Sin embargo, hubo una pregunta que terminó por desencajar al chileno y lo llevó a finalizar abruptamente la entrevista que ya había iniciado con una directa alusión a su antigua relación con la actriz.

“Benjamín. ¿Cómo tomaste el posteo de la China sobre que ahora la valoran como madre? ¿Qué te pareció? Que muchos lo relacionaron como un palo para vos”, lanzó uno de los reporteros.

“No, yo creo que tiene que ver un momento de felicidad, qué te puedo decir. Si está feliz y si lo quiere ventilar en redes, es su estilo y es su forma, entonces, está bueno, qué se yo”, respondió Vicuña, quien a esas alturas y anticipando la artillería pesada que recibiría desde los micrófonos de ambos programas transandinos se subió raudamente a su vehículo.

“Pero también ella en Instagram dio a entender en un vivo como que con vos no fue feliz...”, replicó inmediatamente otro notero, quien encontró la inmediata reacción de pesar del chileno.

“Jojó, eso es un golpe bajo, querido. Chao”, con el que Vicuña finalizó la entrevista, no sin antes dar un portazo de aquellos a la puerta de su automóvil.