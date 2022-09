Beto Cuevas sorprendió en recital en El Salvador al destacar las medidas de seguridad de Nayib Bukele

Beto Cuevas fue el pasado sábado uno de los protagonistas, junto al mexicano Aleks Syntek, del masivo show realizado en el Complejo La Hacienda, en la ciudad de Nuevo Cuscatlán, El Salvador, lugar donde no sólo fue ovacionado al interpretar sus canciones sino que por destacar las medidas de seguridad implementadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El vocalista chileno, exlíder del grupo La Ley, se presentó cerca de las 22:00 horas en las instalaciones del complejo salvadoreño y antes de iniciar su recital le dedicó un par de minutos al mandatario salvadoreño, quien bajo su mandato ha perseguido y encarcelado a cientos de delincuentes.

El discurso de Beto Cuevas en El Salvador

“Y tengo mucho gusto de salir y no sentir el temor que sentía antes porque todos me decían ‘no salgas, porque te van a hacer daño, porque te van a asaltar’ o ‘te van a hacer’”, inició el intérprete de “Mentiras” y exjurado de The Voice Chile, en un registro visual que fue viralizado en redes sociales por la agencia de noticias NeuronaSV.

“Siento que estamos en un momento de El Salvador con más paz. Y espero que, eventualmente, las partes que están en contra y todos esos se puedan unir a este movimiento, porque finalmente el mundo es de todos. Y todos tenemos derecho de vivir en paz. Así que. ¡Un aplauso para El Salvador! También quiero mandarle, eh, eso mandarle mucho amor a todos”, finalizó el artista nacional, cuyas palabras fueron destacadas por el medio centroamericano, que difundió ampliamente el registro en sus plataformas digitales.

Cabe recordar que Bukele se presentó con un discurso este pasado martes en la 77° Asamblea General de la ONU, en la cual también estuvo el Presidente Gabriel Boric, y en la que insistió en valorar las medidas de seguridad de baja tolerancia al delito que ha implementado bajo su mandato.

“El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo, al más seguro, pasamos de ser poco conocido a ser reconocido por sus playas, libertad financiera y acabar con el crimen organizado”, señaló el presidente salvadoreño, quien luego de anunciar que irá a la reelección en su país, recibió el respaldo de un 94,3% de la población encuestada por TResearch International.