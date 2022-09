Leo Caprile y su deuda de animar el Festival: “Nunca estuve en el canal correcto en el momento correcto”

Leo Caprile recordó este martes, en entrevista con Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”, que su deseo de animar el Festival de Viña del Mar, para “cerrar un círculo” familiar y profesional, siempre se vio frustrado porque nunca estuvo “en el canal correcto en el momento correcto”.

El reconocido y experimentado conductor chileno, quien vivió en décadas pasadas su mejor momento televisivo tras su paso por canales como CHV, donde condujo el recordado “¿Cuánto vale el show?” y animó varias ediciones del “Festival de Olmué”, se sinceró ante Fuentes luego que el periodista le preguntara porqué no había animado el Festival de Viña.

La ilusión de Leo Caprile

Entre risas, Caprile respondió con un directo “porque no me llamaron, jajajá”, para luego explicar los motivos que, a su juicio, atentaron en contra de su reconocido deseo por llegar al escenario de la Quinta Vergara.

“Estuve cerca, varias veces”, afirmó el animador, quien recordó que cuando estuvo en Chilevisión fue cuando más cerca estuvo de llegar a Viña.

“La conclusión en ese momento fue una sola: ¡Hágalo! Pero apareció Julián (Elfenbein) también como muy buen candidato y se contraponía con hacer Olmué (que animaba Caprile) y Viña al mismo tiempo. Pasábamos a una especie de monopolio de animación”, contó.

Luego de aquel episodio, prosiguió, se fue del canal privado a otra señal y apareció Antonio Vodanovic.

“Nunca se dio que estaba en el canal correcto en el momento correcto (...) habría sido cerrar un círculo, habría sido muy bonito”, reconoció el animador, quien recordó en la conversación con Fuentes que su padre había conducido el primero, segundo y tercer festival.

“Hay un montón de coincidencias, pero yo creo que ya fue. De repente uno ya como que ve las cosas en otra dimensión. Es un festival de alto riesgo, entonces de repente puede que no le gustes a la gente, puede que te hagan una campaña y empañar una carrera que no ha tenido mella, por un par de noches creo que ya no vale la pena”, finalizó.