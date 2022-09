Paty Maldonado hizo pebre a Naya Fácil por su idea de grabarse desnuda en una iglesia

Es una situación que muchos han criticado en redes sociales y tiene a la influencer Naya Fácil dando explicaciones a la justicia durante esta semana. Todo, porque se grabó desnuda dentro de una iglesia, compartió el video con el ciberespacio y causó el repudio de las autoridades.

Por eso, y tal como informó el portal de La Cuarta, durante el último capítulo de su programa de YouTube, Las Indomables, Paty Maldonado arremetió contra Naya, criticando duramente su ocurrencia que la tiene literalmente a un paso de llegar a la cárcel.

[ Todavía no se sabe si Naya Fácil se va preciosa: “No les puedo comentar nada por el momento” ]

Maldonado no dejó nada en el tintero a la hora de hablar de Naya Fácil y comenzó así su descargo:

“Naya Fácil está metida en un forro, está pidiendo disculpas. Pero bueno, es importante lo siguiente, es un mensaje para ella: lo que se escribe con la mano, tú no lo puedes borrar con el codo. Si usted quería reclamar en contra de los curas asquerosos, pedófilos, usted no tenía porque haber entrado a una iglesia”, aseguró la ex Mucho Gusto.

“¿Por qué no entró a una mezquita? Usted sabe cómo son tratadas las mujeres. ¿Por qué no se le ocurrió entrar en pelota a una mezquita? Porque usted no estaría viva en este instante, así de simple”, cuestionó la opinóloga evidentemente enojada.

“Entonces, entrar a una iglesia, empelotarse porque quiso decir ‘esto no puede ser lo que hicieron’, tuvo mil formas de hacerlo, pero no entrar a un lugar que para los católicos es sagrado, es una ofensa y una falta de respeto. Ahora las explicaciones están demás, están demás porque ya la caga de la mando”, finalizó su crítica a Naya Fácil, la señora Patricia Maldonado.

[ Lee También: “Si fueran de izquierda, todos estarían con el hoc... cerrado”: Paty Maldonado defendió a Pinilla y Cristián de la Fuente ]