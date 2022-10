Nicole Block compartió nuevas evidencias de agresiones sufridas de parte de su exesposo: “Ya no te tengo miedo”

La actriz Nicole Block compartió este martes en sus redes sociales una serie de pruebas gráficas de las agresiones que, en 2019, recibió de parte de su exmarido, Juan Cristóbal Meza, a quien la semana pasada denunció de haberla abusado en reiteradas ocasiones antes de finalizar su relación sentimental.

Fue en una publicación de Instagram donde la actriz nacional dejó las evidencias de una serie de moretones en su pierna derecha, en sus palabras, producto de las agresiones que recibió esos años de parte de Meza, quien a través de la misma plataforma social había descartado.

Las pruebas de Nicole Block

“Registro de diciembre de 2019, en Santa Mónica, California. Varios días pasada la agresión y ya en un lugar seguro. ¿Un daño irreparable?”, escribió Nicole, quien en su posteo reveló que por años sintió miedo hacia su agresor.

“El miedo está provocado por estímulos peligrosos, que nos hacen temer por nuestra vida. 8 años de miedo (...) eso es irreparable”, sentenció.

En su registro, de pocos segundos, la actriz también publicó una fotografía en la que se pueden apreciar sus ojos hinchados.

“El miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente. Identifica tu tipo de miedo: Juan Cristóbal. Cuestiona que tan fuerte es tu miedo: muy fuerte, temo por mi vida. Exponte a tu miedo: denuncia a Carabineros y denuncia pública. Verbaliza tus miedos: Juan Cristóbal YA NO TE TENGO MIEDO”, finalizó.

Nicole Block. Fuente: Instagram @nicoleblockdavis.

Cabe recordar que en los últimos días la actriz denunció en su red social al hijo de Delfina Guzmán, a quien sindicó como el principal responsable de sus traumas y miedos, los cuales dejó a un lado para denunciarlo.

“He guardado silencio por años (...) pero ya no más. Exmarido o marido: Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy (...) GORDA es lo más suave que me dijiste hace dos días (...) sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles (...) pero tus manipulaciones sórdidas son lo peor”, escribió Nicole, una acusación de la que se hizo cargo el aludido en una serie de publicaciones en redes sociales.

“Debido a las graves acusaciones de las que he sido objeto debo aclarar que jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer (...) no estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para explicar la conducta de Nicole. Eso tendrán que hacerlo los mismos que la utilizan para vender sus titulares y su prensa basura”, sentenció.