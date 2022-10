“Era como lo pensamos”: Priscilla Vargas y José Luis Repenning disfrutan el éxito de sus primeras apariciones en “Tu día”

Los primeros dos días como conductores del matinal “Tu día”, han sido un verdadero carrusel de emociones para los periodistas Priscilla Vargas y José Luis Repenning en Canal 13.

La verdad, es que cuando nos embarcamos en este proyecto era precisamente como lo pensamos, es como está saliendo al aire ahora y es genial. — Priscilla Vargas

Un carrusel que va de subida, eso si, puesto que desde el inicio la dupla de exrostros de Mega ha ido sumándole a la señal de Luksic una audiencia que por años le había sido esquiva a sus más recientes proyectos de la franja mañanera.

De los lejanos tres puntos de rating online que dejó la primera versión de “Tu día”, a los seis que registró este martes en la medición final de la franja de 8:00 a 13:00 horas, que los consolidó en el tercer puesto (“Mucho Gusto”, de Mega, que finalizó segundo en el listado se anotó con 6,9 puntos en el mismo período), pero que los perfila como un programa al alza.

El renovado “Tu día”

Gran parte de ese renovado aire para las mañanas de Canal 13 lo han dado Repenning y Vargas, quienes han asumido una animación cómplice y que, a la luz de los números y las publicaciones de los televidentes en redes sociales, tienen más que felices a los ejecutivos de la señal privada.

Si nosotros lo pasamos bien como equipo y como canal haciendo el programa, estamos seguros que eso se va a transmitir en pantalla y que la gente se va a querer sumar. — José Luis Repenning

“Me he sentido muy bien, muy cómodo, muy contento y también muy entusiasmado porque lo he pasado muy bien y se me ha hecho muy rápido. La verdad es que estoy súper contento. Además, con la recepción de la gente que ha sido espectacular, asi que no puedo más que estar súper agradecido”, señala un entusiasmado Repenning a Publimetro.

Igual de contenta, pero con la sinceridad que le caracteriza, Priscilla reconoce que el segundo día de la dupla fue el que mostró más el camino hacia la complicidad que esperan entregarle a los televidentes del programa.

“En el segundo día nos sentimos mucho más cómodos y se mantiene esa energía y optimismo con el que partimos en los ensayos, más que en el primer día. La verdad, es que cuando nos embarcamos en este proyecto era precisamente como lo pensamos, es como está saliendo al aire ahora y es genial, porque además sentimos que todo el equipo, completo, disfruta y es eso lo que se proyecta en pantalla. Y también agradecidos porque la gente nos está dando la oportunidad de conocernos y esperamos hacerlo cada día mejor”, relata a este medio la animadora, quien al igual que su compañero, disfruta del exitoso primer acercamiento a los buenos números del rating, pero asegura que lo de ellos va más por un largo derrotero que busca consolidar al matinal como una oferta competitiva para la audiencia.

“Eso es una tranquilidad, pero lo primero es que estamos contentos en cómo ha salido el programa completo. Porque son cinco horas que, de alguna forma, también internamente, nosotros nos damos cuenta que somos capaces de sostener, con buen contenido, con momentos lúdicos, con alegría, con preocupación también con las cosas que pasan y podemos ir navegando de un tema a otro sin mayores complejidades y creo que si eso además se refleja en el rating, mejor todavía. Creo que lo importante es seguir haciendo un buen programa y que la sintonía nos siga acompañando. Eso es lo que nosotros esperamos a futuro con el programa”, dice.

Un proyecto de mediano y largo plazo

En la misma línea, Repenning reconoce el valor de los números, pero establece inmediatamente los objetivos que tiene en mente junto a su colega y amiga de la vida.

“Bueno, es obvio que el rating es un tema importante en la televisión, sería una mentira decir que no, pero no es en lo nos enfocamos ahora. Nos estamos enfocando en hacer un producto que en el mediano y largo plazo sea competitivo, digamos, y esa es nuestra intención. Sabemos que no es llegar y ponerse a competir altiro, sabemos que hay mucho de la novedad, mucho de que la gente quiere ver cómo lo hacemos, mucho de la campaña de marketing, y que si vamos a tener buenos resultados es porque vamos a hacer un buen trabajo en el mediano y largo plazo. Así es que estamos tranquilos y conscientes, y no somos ingenuos al respecto, pese a que estamos muy contentos y agradecidos de que nos haya ido bien igual”, agrega.

“Esperamos que a la gente le agrade, que le guste, que se entretenga, alegrarles el día, que lo pasemos bien”, prosigue el periodista, quien reconoce que el transmitir esa buena vibra es clave para que la gente siga dándoles su apoyo en pantalla.

“Si nosotros lo pasamos bien como equipo y como canal haciendo el programa, estamos seguros que eso se va a transmitir en pantalla y que la gente se va a querer sumar. Nuestro norte es ser una alternativa para amanecer y que vean mañanas positivas, bien informadas, cono todo el debate nacional, pero siempre también desde una mirada más integradora hacia las personas que nos ven. Yo creo que ese es nuestro desafío. Poder interpretar a las señoras que están en la casa, los señores que están en la casa, jóvenes, que sé yo, todas las personas que están en la casa, que ellos son más expertos que nosotros en matinales, porque ellos son los que los consumen y saben lo que quieren. Ese es nuestro desafío, poder interpretarlos y convocar”, expone.

José Luis Repenning despidió "Tu día" tratando de dar unos pasos de baile. Fuente: Canal 13.

Idéntica postura que toma su compañera en la conducción del matinal de Canal 13, quien si bien reconoce que la idea es la de “posicionarnos” como una oferta exitosa en las mañanas, lo primero está en transformarse en una alternativa de contenido misceláneo para los matinales.

“Esperamos posicionarnos. Instalarnos definitivamente en la casa de las personas, ya sea en su pieza, o en la cocina, o el comedor, en el living, donde ellos nos quieran ver o hasta en el trabajo. La idea es lograr ser una gran familia. El programa no lo hacemos sólo nosotros, lo hacemos con la gente y en eso está también tantos mensajes que hemos recibido. Los dos días hemos sido trending topic, los mensajes son súper cariñosos, y eso también nos da ánimos para seguir adelante, de la mejor manera y con mucho entusiasmo”, finaliza una convencida Priscilla.