Daniela Aránguiz le mandó indirecta a Jorge Valdivia con pronóstico del horóscopo

Tras la separación de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia, las indirectas en las redes sociales están a la orden del día. Instagram se convirtió en el mejor confesionario para la expareja, quienes publican en sus historias frases motivacionales manifestando lo bien que se encuentran estando sin el otro, tal como el último mensaje que compartió la exbailarina, donde se lee que “ya no sientes las necesidad de que sea parte de tu vida”.

La indirecta corresponde a la publicación de su signo zodiacal, el cual representaría exactamente lo que está viviendo por estos días.

“Sagitario: Has perdido el interés por alguien que pensabas indispensable. No la (o) desprecias, pero sus acciones lograron decepcionarte tanto que ya no sientes las necesidad de que sea parte de tu vida”, subió en sus historias, siendo un palo directo a su exmarido, de quien ya no tendría intenciones de perdonar ni darle una nueva oportunidad.

Días antes, publicó otro mensaje al más estilo Shakira, puesto que parece haber sentido empatía con la cantante colombiana y replicó un video de ella con un particular mensaje. “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, acompañado de una escena donde aparecen varias personas pisoteando un corazón.

Captura Instagram

“Sanar no es un camino lineal”

Pero, el Mago Valdivia tampoco se ha quedado atrás con todas las informaciones que han surgido tras la separación , donde a él se le vio bailando con una joven en una discoteque y a Aránguiz junto a Luis Mateucci en otro centro nocturno.

“Sanar no es un camino lineal ni continuo, requiere paciencia y mucho amor propio. Para sanar las heridas primero hay que hacerlas conscientes y aceptarlas”, comentó el exjugador, siguiendo los pasos de Mauricio Pinilla y Cristian de la Fuente, quienes también han filosofado en sus redes sociales, tras protagonizar diversas polémicas con sus exparejas.