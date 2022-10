Dan cuenta de un gesto que confirmaría el fin de la relación de Nicole Moreno con arquero de Antofagasta

Este domingo se dieron a conocer los primeros indicios del casi seguro quiebre en la relación amorosa de Nicole “Luli” Moreno con el arquero de Deportes Antofagasta, Ignacio González, luego de corroborar que la pareja dejó de seguirse en Instagram y hace ya varios días no se han dejado ver juntos en las historias de la plataforma social.

Las primeras alertas la dio el portal infama.cl, que en su crónica aseguró que “los rumores” respecto del término de la relación entre “Luli” y el “Nacho” vienen hacen “varios días”.

“No se les ha visto públicamente juntos y ambos se dejaron de seguir en Instagram”, contó el medio farandulero.

El silencio de Nicole Moreno

Si bien ninguno de los aludidos ha querido manifestarse por el rumor, luego de ser contactados por algunos medios de espectáculos (como el propio sitio infama.cl), lo cierto es que en la red social ya dejaron de seguirse, y de este modo han dado los primeros indicios que su romance no pasaría por un buen momento.

Así demuestra Nicole Moreno lo enamorada que está del futbolista. Foto: Instagram @nicolelulichile

Contrastante actitud respecto de febrero de este año, cuando Moreno confirmaba en sus historias de la red social su pololeo oficial con el deportista y en entrevista con Julio César Rodríguez, en “Síganme los buenos” (SLB), hace un mes atrás, aseguraba sentir una gran admiración por el formado en Colo Colo.

“Yo lo admiro un montón a él, en verdad. Me encanta haber llegado a su vida y él a la mía (...) nos complementamos, sentimos que estamos conectados de tal manera, que queremos los dos crecer (juntos). Es un chico súper inteligente, súper disciplinado, súper trabajador. De verdad que es un hombre para admirar”, señaló en aquella oportunidad la mediática, quien sin embargo en esa misma entrevista sembró las dudas entre los periodistas de espectáculos, al mostrarse muy incómoda ante las íntimas preguntas de JC, y en las cuales poco habló de sus sentimientos y sí mucho de la historia de vida del deportista.

Nicole Luli Moreno compartió pro primera vez imágenes junto al arquero de Antofagasta. Fuente: Instagram.

“Me gusta su manera de cómo hace las cosas, cómo enfrenta la vida, su perseverancia, cómo enfrenta cada situación. Porque es un deportista muy profesional, de verdad. O sea, se levanta dos o tres horas antes para entrenar, el tema de empresario también. Es como muy cabeza, muy inteligente, y su historia de vida, como él me comentó, en algún momento, de cómo armó su empresa, me llamó mucho la atención porque, de alguna manera, me identifico con él”, afirmó.

Nicole Moreno e Ignacio González dejaron de seguirse en Instagram. Fuente: Instagram @nicolelulichile @nacho0gonzalez.

De todos modos, y hasta el momento de esta publicación, ninguno de los aludidos cambió su estatus en Instagram, donde ahora ya no se siguen.