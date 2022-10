“Sin condiciones”: Paul Vásquez emplaza al “Indio” para regreso de “Dinamita Show”

El comediante Paul Vásquez, conocido around the world como ‘El Flaco’, contó en el programa de Canal 13, “Juego Textual”, que estaría totalmente de acuerdo en hacer las paces con su compadre Mauricio Medina “El Indio” para revivir el magistral dúo de humor “Dinamita Show”, con el cual alcanzaron la gloria en las calles de Viña del Mar y, posteriormente, el éxito indiscutido en la Quinta Vergara. Festival , con récord de sintonía.

Fue la actriz y panelista Begoña Basauri la encargada de hacer la pregunta del millón, luego que su compañera Chicky Aguayo lo apretara en un “cara a cara”, respecto al retorno de la dupla cómica.

“El 2015 si no me equivoco fue un año en que ustedes terminaron en muy malos términos y desde ahí no han vuelto a compartir juntos, por qué estás dispuesto”, le consultó sin filtró Basauri, luego que Vásquez respondiera afirmativamente.

“Ese es mi sentir. Mauricio ya lo dejó claro, que ya no quiere vincular más. Él está en un proyecto con otros humoristas, ya renunció a lo que es Dinamita Show, pero es mí sentir. Porque el 2015 se terminó todo, pero antes del 2015 habían 32 años de amistad”.

[ “Es un robo, una sinvergüenzura”: Paty Maldonado llamó a movilizarse por No más TAG ]

¿Y qué fue lo puntual que terminó con los 32 años de amistad, contra preguntó sin pelos en la lengua?, Begoña, aunque el Flaco salió jugando y le respondió que “es mejor que lo googleen”.

“Cuando terminó la empresa Dinamita Show, aquí los más perjudicados fue el público. Porque al público le encantaba Dinamita Show. Pero ese es mi sentir. Hemos tenido tantas peleas a lo largo de los años que, vamos sin condiciones...por las moneas”, sentenció sacando risas aplausos por su sinceridad.

“Vamos por esos ceros”, bromeó. “Es una buena noticia por el humor”, agregó el animador Sergio Lagos.

“No pretendo volver”

Fue en febrero pasado cuando Mauricio Medina le cerró las puertas al regreso, señalando que “me aburrí, ya estoy cansado de que me quieran juntar con “El Flaco”, amigos, familiares y público en general... ¡no nos volveremos juntar!”, exclamó.

Posterior, agregó los motivos por los cuales se niega rotundamente a un posible encuentro. “El Flaco acusó a mi mujer injustamente y no pidió ni disculpas todo él que me conoce bien sabe la verdad”.

Yo tengo un presente distinto y ese presente se llama iglú, mi compañía y taller de comedia, estoy haciendo una película y ahora la maratón de comedia”, agregó.

Finalmente, enfatizó que “gracias por todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran a diario, pero amigos no pretendo volver con “El Flaco”, muchas gracias”.