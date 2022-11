Ex “Me Late” se robó la película con terrorífico disfraz en noche de Halloween

El animador Daniel Fuenzalida se robó literalmente la película tras su espectacular disfraz de Fredy Krueguer para celebrar noche de Halloween, sorprendiendo a sus seguidores de su cuenta de Instagram con la mortal caracterización del temido personaje de la película “Nightmare on elm street”, conocida como “Pesadilla”.

“En @radioactivachile nos sumamos a la celebración de #halloween ¿Qué les pareció mi disfraz?”, escribió en la publicación junto a un video donde es caracterizado, por dos maquilladoras.

[ https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2022/11/01/con-bikini-y-sin-polera-el-reencuentro-de-mauricio-pinilla-con-gissella-gallardo/ ]

“Buenissimooooo, muy buen disfraz, de miedooooo!!!!!”, “Aplausos a quienes te maquillaron, se pasaron”, “Que bien te maquillaron huevito si quedaste igual a Freddy de la película”, “Genial , la producción de este personaje”, “Genial como rodos,tu q eres uno de los mas divertudos y alegre, tu personaje mas temido y horroroso como Freddy Krüeger,lo mejor,el profesionalismolúdico tuyo y de quienes trabjaron contigo,felicitaciones”, le escribieron.

Daniel Fuenzalida se disfraza de Fredy Krueger

“Lo agradezco de todo corazón”

El periodista Andrés Baile reveló el noble gesto que tuvo su colega Daniel Fuenzalida, a días de debutar en el programa de farándula “Sígueme y te sigo” que reemplazará a “Me Late” en el canal TVmás, según indicó en entrevista con Página7, comentando que le mandó un positivo mensaje.

“Me felicitó por mi regreso a la pantalla y eso lo agradezco de todo corazón. Él es una tremenda persona, no hay mala onda para nada”, reveló el periodista que regresa a las televisión, tras ocho años fuera de pantalla, dedicado a los eventos gastronómicos.

Además, contó que recibió un audio de parte del exHuevo, tirándole solo buena vibra, a pesar de haber sido despedido junto a su productora Tónica del canal.

“Me mandó un audio tirándome para arriba, que no me preocupara lo que dijera la gente y que me lo merecía. Eso me pareció un gesto de alguien que es una muy buena persona”, añadió.