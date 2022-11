“No implica que se borre todo”: Repenning y retorno de Viñuela a la televisión

Con el retorno de José Miguel Viñuela a la televisión, precisamente al canal TVMás, tras su bullada salida de Mega por cortarle el pelo a un camarógrafo, el animador de Canal 13, José Luis Repenning reflexionó con el retorno del profesional, señalando que por una metida de patas como la de aquella vez no puede echar por tierra todos los méritos que tiene el profesional.

“Lo que le pasó en Mega que él reconoce que fue un error, eso no implica que se borre todo lo buena persona que es José Miguel. Lo conozco de años de haber trabajado y estuvimos en el mismo colegio. Él era más viejo que yo”, comentó el compañero de Priscilla Vargas en el matinal “Tu Día”.

Además, le mandó un mensaje de buena en su retorno a la TV, cuando debute con Raquel Argandoña en el espacio de conversación “Tal cual”, en reemplazo de “Me Late Prime”.

“Aquí le mando un abrazo grande y se le extraña en la televisión… es cierto, la televisión en la que tenemos que volver a reírnos, a reencontrarnos, informarnos, positivismo”, señaló.

Esto palabras se dieron que en “Tu Día” revisaran parte de la entrevista que Viñuela dio junto a su madre en el programa de Cecilia Bolocco “Todo por ti”, donde justamente su mamá habló del polémico caso ocurrido el año 2020.

Lo vi tan destruido

“Lo peor fue el corte de pelo. Lo vi tan destruido, porque José Miguel es una persona maravillosa, y ver como mamá las brutalidades que escribían de él, que lo acusaron como abusador, como abuso de poder, pisando a la gente, encontré que no lo merecía”, comentó Paulina.

El animador se sumó a estas palabras, “existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer, y me tocó caerme a mí. Puedo tener muchos defectos, pero no tengo ningún poder de nada, y para mí fue súper duro lo que pasó, porque me costó la salida de Mega, el canal que adoraba, donde pensaba que iba a terminar mi carrera”, comentó.