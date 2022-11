“Qué lindo quedó”: Raquel Argandoña sorprendió con elegante decoración navideña

Mientras algunas personas todavía no quitan los accesorios de Halloween, Raquel Argandoña ya decoró con motivos navideños, desde la puerta de entrada hasta cada espacio de su departamento, de cara a la celebración del 24 de diciembre, mostrando todo el proceso de ambientación en un video que compartió con sus seguidoras en su cuenta de Instagram.

“Ya empezando a decorar con mi amiga de Siempre flores”, expresó, mientras sacaba algunas ramas de pino para ornamentar.

“Que bello tu árbol queda precioso todo los años cariños bella”, “Y yo aún no saco no los adornos de hallowen”,”Pucha que me gusta la Navidad!! Qué lindo quedó!”, fueron parte de los comentarios de sus seguidoras.

[ “Lunar cancerígeno”: La Jueza recordó bullying durante candidatura a reina en Viña ]

El video comienza con una rosa gigante que cubre la puerta de entrada, la instalación de pinos luminosos cubriendo los muebles, juntos con velas amarillas de gran tamaño y la celebración con espumante junto a su amiga decoradora.

Raquel llega a TVMás

Tras la sentida salida de pantalla de los programas “Me Late” y “Me Late Prime”, el canal TV+ ya tiene todo listo para comenzar su nueva etapa, con dos programas que irán en reemplazo del equipo de Daniel Fuenzalida y dieron a conocer los respectivos nombres y cambio de horario en el show de la tarde, según informó El Mercurio.

Respecto a la noche, la novedad será la llegada de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, quienes estarán a cargo de un programa de conversación que llevará por nombre “Tal cual”, en reemplazo de “Me Late Prime” y comenzará la primera quincena de noviembre.

“Una fuente me señala que está la embarrada en TV+ por la llegada de Raquel Argandoña, que firma por casi 8 millones de pesos y se entera Vivi Kreutzberger, dejó la cagada en el canal al enterarse que llegará Raquel, pidió hablar con Gonzalo Cordero, porque dicen, incluso, que Vivi solo estaría hasta fin de año en el canal”, aseguró Sergio Rojas en su live de Instagram “Qué te lo digo” .