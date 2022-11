Sergio Rojas revela la millonaria llegada de Daniela Aránguiz a “Zona de Estrellas”

El periodista Sergio Rojas reveló a Publimetro la parrilla programática que tendrá el domingo junto a sus colegas Paula Escobar y Luis Sandoval, tras la regada reunión de pauta que tuvieron en el bar del Hotel Sommelier Agustinas, donde se tomaron hasta el agua del florero con todas las copuchas que prometen contar en su live de Instagram “Qué te lo digo”.

Según adelantó Rojas, revelarán detalles de la bajada de “Melón y Melame” de la Teletón, la trastienda entre Julio César Rodríguez y Francisco Kaminski, en defensa de Daniel Fuenzalida en la “Matinatón”, y el millonario contrato que firmó Daniela Aránguiz por reemplazar a Raquel Argandoña en “Zona de Estrellas”.

“La llegada de Aránguiz es por cerca de cinco millones de pesos, que incluye vacaciones a Estados Unidos. A cambio, ofreció hablar de cualquier tema, sin prohibiciones como lo hizo Raquel Argandoña”.

Además, respecto a su excompañero de “Me Late”, revelará el conflicto con TVMás por impedirle usar el nombre del programa y la repentina bajada de la “Matinatón”, donde figuraba con libreto y todo, colocando en su reemplazo a Kaminski y José Miguel Furnaro.

“Subieron a última hora a los nuevos animadores de TVMás, de hecho, no están en el libreto y Fuenzalida sí. De hecho está contemplado para la obertura y mañana en la mañana y tarde además en el estadio Teletón. Todo esto, en medio de una tremenda disputa ya que TVMás no quiere que Daniel Fuenzalida utilice la marca Me Late siendo que es de su autoría”.

También, y como ya ha cumplido cabalmente en sus dos primeras participaciones, Luis Sandoval revelará un nuevo golpe que promete no defraudar. Tal como cuando adelantó que Priscilla Vargas era la carta elegida por Canal 13 para integrar el jurado del Festival de Viña, comunicándolo antes que ella hubiese sido informada por los ejecutivos. Así de golpeador.

La oferta a Pamela Díaz

Rojas, también reveló a Publimetro la millonaria oferta que habría recibido Pamela Díaz para llegar a su excanal, la cual ella habría rechazado por lealtad al “Huevo”.

“Hablaré de cómo TVMás y Mauro Caro, específicamente, trataron de conceder a Pamela Díaz para sumarse al prime, ofreciéndole más de cinco millones de pesos junto a todos los privilegios que quisiera”.