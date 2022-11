Tuiteros columpiaron a familia Luksic con parodia de Morandé “Plásticos Marambio”

Un sketch del programa “Morandé con Compañía” volvió a la palestra luego de la millonaria donación que realizó la familia Luksic a la Teletón, la cual recordó, según los tuiteros, a la parodia que realizaron en el show de humor el año 2016, sobre una empresa que antes de anunciar la donación, hizo hablar a cada uno de los trabajadores, postergando el anuncio infinitamente.

Si bien, en esta ocasión los Luksic fueron más discretos que los Marambio, el parecido fue más por la cantidad de gente que subieron al escenario del teatro Teletón, lo cual trajo al recuerdo la icónica imagen del exprograma de Mega.

Hablaron tres integrantes de la Fundación Luksic, pero tras ellos había seis personas, aumentando el parecido por el tono de los discursos y el tiempo que tomaron cada uno, ante la ansiedad de Don Francisco por conocer el monto de la donación. Al igual, como ocurrió en la parodia.

Aunque para hacer justica, el aporte de la familia Luksic no tuvo ninguna similitud con la del sketch, puesto que fue de 1500 millones de pesos.

Los Luksic me hicieron recordar a Plásticos Marambio #Teleton2022 pic.twitter.com/uK0dffm3Su — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) November 5, 2022

“Nunca juzgues a un cuarentón con pitillos”

El comediante Felipe Avello se presentó en la Teletón a las dos de la mañana para encantar a todo el teatro y a los televidentes con su humor. Su rutina que duró apenas 20 minutos, dejó la grande con su espectáculo de humor, haciendo reír a los asistentes y a los rostros de televisión que compartían el escenario.

El “pececillo” preguntó si se encontraba en el sector juvenil y agarró para el leseo su edad, “yo a mis, ¿Mi edad? No yo no tengo problemas con decir mi edad, fíjate yo, ¿Mi edad? No es que no tengo rollos con eso, ¿Mi edad? Yo tengo (balbucea mientras toma agua) No, yo ya cumplí (nuevamente balbucea mientras toma agua)”, bromeó.