Concursante de Pasapalabra se disculpó por comparar a Leandro Penna con bolsa de basura

Un sincero mea culpa realizó el exparticipante de Pasapalabra, Luis Medel, tras comparar a Leandro Penna con una bolsa de basura, por ser de poca ayuda cuando le tocó competir en el concurso de Chilevisión y se retractó de sus palabras, reconociendo que se excedió en sus comentarios de Twitter.

“Me excedí, la forma de expresarme no estuvo bien. Doy las disculpas del caso. Sin embargo el fondo de lo escrito anteriormente lo mantengo. Es sumamente frustrante que alguien que hace un esfuerzo extraordinario en busca de cumplir un sueño le toque alguien que no te ayuda casi nada” , detalló Medel.

“Alguien que tenga una actitud de total indiferencia al resultado y encima lo vuelve a hacer con otro participante. A veces pasa que no es el mejor día, no se tiene concentración o bien te puedes poner nervioso y equivocarte, a todos nos puede pasar”, reflexionó.

“Pero cuando ves que no es esa la actitud, si no que a la otra parte no le importa nada si te va bien o mal... eso es lo que molesta”, remató.

“Bolsa de basura”

Todo comenzó cuando el ex chico reality fue criticado en redes por la poca ayuda que brindó al concursante Felipe Gamboa.

“Dejen de invitar a tipos como Leandro Penna, que solo perjudica a los participantes”, y “pa’ que invitan a Leandro Penna, ese hombre no da una” fueron sólo algunas de las críticas que se podían leer en contra del transandino.

Debido a esto, Medel salió a contar su experiencia, señaló que no lo ayudó en nada.

“En cierta ocasión que le tuve como ‘ayudante’, creo que no me aportó siquiera lo que es 1 segundo en ninguna de las pruebas. Siempre que sale el tema a colación, digo que entre tener una bolsa de basura y a él al lado no hay mucha diferencia”, señaló, generando polémica en la web por su comentario.