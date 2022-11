“Padre soltero”: Jorge Valdivia corta el hilo rojo del amor con Daniela Aránguiz

El jugador Jorge Valdivia, al parecer colgó lo botines del amor y se rindió en su reconquista con Daniela Aránguiz, puesto que, tras publicar un llamativo mensaje con aires de indirecta, eliminó a su ex de sus redes y editó el perfil de su cuenta de Instagram, dejando en claro que desde ahora en adelante es “Padre soltero 2 hijos”.

Esto, luego de enviarle un video pidiéndole perdón por sus infidelidades, el cual fue emitido el viernes pasado en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”. Sin embargo, todo indica que, por el momento, la exchica Mekano no tiene intenciones de darle una nueva oportunidad.

Por lo mismo, Valdivia también sorprendió con un mensaje donde señalaba que “cómo dicen por ahí: ‘la vida es corta’ no la desaprovechen. Es momento de ser Feliz y pa ahí voy. Ya no miro pa’ atrás”, comentó el ahora ex esposo de Daniela Aránguiz, desatando una serie de comentarios en la misma foto.

“Si la vida nos vuelve a juntar...”

“Ojalá no te enojes por el video”, comenzó Jorge, “pedirte perdón, lo hice personalmente y lo vuelvo a hacer, te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa, además que no te lo merecías y también volver a decirte que te amo mucho. Te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos, aunque no estemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida”, agregó.

“Lo repito, eres el amor de mi vida, la mujer más importante. Ojalá algún día me puedas escuchar y escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón y te amo, qué te vaya bien, y si la vida nos vuelve a juntar, me vas a hacer el hombre más feliz, así que te amo, te voy a amar siempre. Gracias por cuidar a mis hijos como lo haces”, concluyó Valdivia.