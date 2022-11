Tonka Tomicic sorprendió con fotografías del recuerdo y compartió sesión en bikini

Con unas sensuales fotos del recuerdo la animadora Tonka Tomicic sorprendió a sus seguidores tras publicar en Instagram registros de antaño, en bikini. “#tbt #juevestbt les comparto algunas de mis primeras fotos para una revista, pero no recuerdo cuál. Fideo en desarrollo”, comentó, rompiendo varios corazones.

Fueron tres fotografías posando en bikini en una piscina y escalera, luciendo una delgada figura y un rostro juvenil y angelical.

“Hermosa querida Tonka”, le escribió la metereóloga Michell Adam.

“Me encanta tu mirada fugaz Tonka y esas piernas larguiruchas, siempre he querido tener las rodillas puntudas”, “Linda joven y ahora también tiene esa belleza de la mujer con experiencia”, “Linda Tonka eres una mujer con una hermosa sonrisa maravillosa y lo que proyectas con tu mirada es muy especial cariños”, fue otro de los comentarios hacia la exBienvenidos.

“La confesión en Socios de la parrilla”

Hace unos días atrás Tonka Tomicic fue la protagonista del último capítulo de “Socios de la parrilla”, en donde no solo habló sobre su relación con Parived, sino que también se refirió a sus intenciones de someterse a un procedimiento estético.

Cabe recordar que durante su trayectoria, la modelo siempre defendió el lema “100% natural”. Sin embargo, eso estaría a pudo de cambiar puesto que la animadora tiene planeado pasar por el pabellón.

La confesión se dio luego de que los animadores del espacio, Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, le consultaron sobre su aspecto físico.

“¿Tonka Tomicic es 100% natural?”, preguntaron.

“Ya no ya, porque me he puesto vitaminas y todas las cosas. Pero que me he hecho con corte, no ha habido tajo en mi cuerpo”, aseguró la exanimadora de “Bienvenidos”.

Aunque aún no ha entrado a un quirófano, confesó que tiene todas las intenciones de aumentar su busto.

“Pero me gustaría. Me gustaría ponerme pechugas”.