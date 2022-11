“El típico comentario para minimizar el dolor ajeno”: Miel Blanca le respondió con todo a Sergi Arola

Miel Blanca sigue dando que hablar luego de su polémica eliminación de “El Discípulo del Chef”, la exparticipante utilizó sus redes sociales para hablar sobre los dichos de Sergi Arola.

En una dinámica, la cocinera le dio la oportunidad a sus seguidores para que le consultaran sobre varios temas, entre ellos salió lo sucedido en el programa de CHV.

Cabe recordar que Miel fue descalificada de la competencia tras dar positivo a Covid-19, hecho que causó la molestia de la influencer. Por esta razón, el chef del espacio consideraba que las palabras de la exdiscípula fueron “exageradas”.

“La verdad es que no puedo opinar mucho porque yo a Sergi no lo conozco, o sea, he tenido contacto con él como ‘hola’ y cosas así, cuando uno llega en la mañana al trabajo, pero nunca he sido cercana a él porque nunca me ha tocado trabajar con él y él tampoco me conoce a mí”, expresó Miel a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, afirmó que no estuvo de acuerdo con los dichos de Arola: “Me parece curioso que diga que soy exagerada porque siento que cuando uno habla de exageración, es como el típico comentario para minimizar el dolor ajeno o la pena ajena. No creo que él sea así, porque él también es súper intenso para sus cosas y para la cocina”, relató.

“Me imagino que si a él le hubiera pasado lo mismo hubiera actuado igual o incluso peor, pero en realidad también siento que esto fue algo tan grande que probablemente él también quería decir algo, quería mostrar su opinión, lástima”, sentenció.