Tomás González responde a antiguo ninguneo de Marcelo Ríos y le devuelve la pelota

El gimnasta Tomás González respondió sin volteretas a unos antiguos comentarios mala onda que realizó el extenista Marcelo Ríos, cuando se fue en picada contra su disciplina -con la cual ha conseguido varias medallas de oro- y dijo que no lo consideraba un deporte. Ante esto, dijo en el programa “Juego Textual” de Canal 13 que si el tenista tiraba malas energías, es porque algo negativo había dentro de su ser.

En primera instancia, comentó que “hoy en día, en el minuto en que estoy no me pasa mucho, porque todos sabemos también cómo es este personaje”, dijo de entrada, para luego posicionar históricamente su deporte.

“Existen los Juegos Olímpicos hace décadas. Hay muchísimos deportes, cada vez más. El nivel de competitividad en la gimnasia y en cualquier otro deporte olímpico es altísimo y que haya más dinero, negocio o coimas, o lo que sea, no tiene nada que ver con que un deporte sea mejor que otro. Simplemente son distintos”, reflexionó, dejando que en claro que la cantidad de billetes involucrados no tiene relación con la forma de categorizar la disciplina.

Tras esto y respondiendo a la pregunta si lo sintió como un ninguneo, fue claro en señalar que “Sí, pero es más como un insulto a los deportistas en general”.

Sin embargo, cerró su respuesta tirándole la pelota al “Chino”, señalando que “cuando uno proyecta cosas negativas, algo pasa en uno también”, haciendo alusión que el tenista no estaría bien emocionalmente como para realizar ese tipo de críticas poco constructivas.

“No lo veo como un deporte”

Si bien, ha pasado harta agua bajo el río y puede que actualmente el exnúmero 1 del mundo ya no piense igual, fue el año 2016 cuando se lanzó un ácido comentario, época en que Tomás González daba la vida por llegar a lo más alto, como lo hizo Marcelo cuando derrotó a André Agassi el año 1998.

“No lo veo como un deporte profesional. Obviamente, el tipo es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol, el tenis”, afirmó en el programa El Cubo, de Chilevisión.

Además, agregó: “Lo veo más como un deporte que no sé si es amateur o no. No sé si ganan plata o no”.

De igual forma, y para ser justos, también elogió a González.

“Obviamente el tipo es capísimo para lo que hace”, señaló.