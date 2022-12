“Conseguiste una carrera siendo una estúpida”: Jordi Castell sin filtro con Pamela Díaz

El fotógrafo Jordi Castell le lanzó un directo comentario a Pamela Díaz durante la emisión de un nuevo capítulo del podcast “Hoy es hoy”, y le dijo que su carrera la construyó “siendo una estúpida” y que siempre se ha hecho “la tonta del barrio”. Así, tal cual. Sin pelos en la lengua.

Fue durante una dinámica de preguntas rápidas que realizó la conductora junto a su compañera Chiqui Aguayo, cuando le preguntó al enemigo número uno del Chino Ríos sobre lo que pensaba respecto a su inteligencia.

En primer momento, confesó que se considera bastante listo, más Vivaldi que Pavarotti. Sin embargo, después arremetió que él cree que proyecta una sensación de estupidez en la gente, asegurado que es lo mismo que piensa el público de Pamela Díaz.

“Yo proyecto… Igual que tú conseguiste una carrera siendo una estúpida...te has hecho la tonta del barrio toda la vida y gracias a eso construiste un imperio”, le dijo a la animadora.

Si bien, sus palabras sonaron bastante fuertes y casi como una agresión, las dijo en tono de broma. Además, agregó que por esa actitud la gente la amaba.

“Por todos te queremos y te respetamos”, agregó Castell.

Tras ello, explicó que esa “estupidez” sería parte de un personaje, porque “todos tenemos un rol”.

“A mí me ha tocado un rol más incómodo, pero no me voy a cuestionar lo que proyectó públicamente, pero no creo que me respete”, señaló el exPrimer Plano y Maldita Moda, quien no es primera vez que sorprende con sus deslenguados comentarios.

“Negra y fea”

Tiempo atrás fue cuestionado por decir que a su perrita de color negro le puso de nombre igual que una cantante estadounidense, porque era “fea igual que ella”, generando el rechazo generalizado en la audiencia.

“Negra y fea como la noche oscura y, con todo respeto, le puse Nina Simone por negra y fea, en homenaje a esta señora, ¿Por qué díganme que no es igual?”, preguntó, mostrando una foto de la artista de soul.