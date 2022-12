“La pillé recortando más”: Paty Maldonado y pelea a muerte con Argandoña por vil dinero

Las animadoras Patricia Maldonado y Raquel Argandoña desclasificaron una pelea a muerte que tuvieron años atrás, producto del vil dinero y la forma que tuvieron que resolver el conflicto, puesto que debían seguir trabajando juntas en la radio y un café concert, sino arriesgaban ser demandas. Así lo contaron las mismas polvoritas en el programa de TVMás, “Tal Cual”.

Todo partió cuando las amigas, junto a José Miguel Viñuela, conversaban respecto al pago de sueldos, cuando Argandoña confesó que en una oportunidad le pagaron más que a Maldonado, siendo que hacían el mismo trabajo. El problema es que, la exMucho Gusto se enteró de que estaba siendo perjudicada y dejó la grande, declarándole la guerra a la mamá de Kel Calderón.

“Una vez la pillé”, acusó la Indomable, en relación a Raquel. “La pillé recortando más que yo...reconoció que me había cagado, pero después de un año la desgraciada”, alegó Maldonado.

Maldonado no se podía enterar

Según explicó Argandoña, la diferencia salarial ocurrió durante un exitoso programa radial que realizaban, pero ella ya no quería continuar, porque no soportaba la fuerte personalidad de su amiga. Por ese motivo, la única forma de quedarse, fue que le subieran el sueldo y así lo hicieron. Pero, con la condición que Maldonado no se podía enterar. Hasta que lo descubrió.

Fue tras una pelea muy grande que tuvieron que Argandoña entregó su renuncia, pero la retuvieron con más dinero, a pesar que el programa era creación de Patricia. Pero, gracias a que un gerente no pudo seguir con el secreto, le reveló a Paty que la estaban perjudicando con el salario.

Ahí, Paty, fiel a su estilo encaró directamente a su amiga y le dijo “sácame de una duda, cuánto estás ganando aquí”, tras ello la empapeló a garabatos y se declararon la guerra.

Sin embargo, con el paso de los años, demostraron que son amigas en las buenas y en las malas ya hora lo recuerdan como una divertida anécdota.

